Klíma je na tom zle. Máme preto prerábať Zem?

Rozprašovanie vody v amtosfére

Z fyzikálneho hľadiska je predpoklad o ochladzujúcom účinku oblačnosti vytváranej z takto rozprašovaných vodných aerosólov v podstate správny.

Dokonca problémom by nemalo byť ani dopravenie určitého množstva vody do výšky jedného kilometra. Otázka je, čo potom?

Bude možné týmto mechanizmom aktivovať proces formovania oblačnosti? V atmosfére, presnejšie v spodnej a strednej troposfére, musia byť pre tvorbu oblakov vytvorené vhodné termodynamické podmienky na to, aby došlo k vzniku dostatočne silných výstupných pohybov vlhkého vzduchu. Výstupné pohyby vzduchu sú pre vznik oblačnosti nevyhnutné.

Za určitých podmienok by to bolo celkom reálne, ale len v určitej časti roka – nad oceánmi miernych šírok napríklad v zime, v trópoch v podstate po celý rok. Treba si ale uvedomiť, že takéto zariadenie by vyžadovalo nesmierne množstvo energie na pohon.

Fyzika oblačnosti je jedna vec, dosiahnutie väčšej globálnej pokryvnosti oblačnosti, najmä prihliadnuc na cirkulačné pomery jednotlivých klimatických zón, je vec druhá. Aby bol projekt úspešný, museli by sme súčasne vedieť ovplyvniť aj charakter prúdenia vzduchu nad rozsiahlymi oblasťami planéty, a to už nie je také jednoduché. Aby ste si to vedeli predstaviť.

Čo sa stane s takto vytvorenou oblačnosťou rozptýlenou nad tropickými oceánmi, kde by mohli mať najvýraznejší účinok? Ak sa takéto zariadenia rozmiestnia príliš ďaleko od rovníka, napríklad v blízkosti obratníkov, hrozí, že cirkulačné podmienky v týchto častiach trópov by neumožnili vznik žiadnej oblačnosti (ide totiž o oblasti s výskytom stálych tlakových výší).

Vlhkosť, ktorú by tieto zariadenia dokázali dostať do spodnej troposféry by nakoniec skončila pri rovníku, kde by sa z nej vytváralo podobne množstvo oblačnosti ako doteraz, len by jednoducho viac pršalo. V miernych zemepisných šírkach, kde by zrejme experimentu priali lepšie podmienky, však nemá veľký zmysel takúto stratégiu uplatňovať.

V miernych šírkach by to malo význam len v lete, a okrem toho by sme museli počítať s tým, že zvýšené množstvo vlhkosti by viedlo k častejšiemu výskytu búrok a vyššej intenzite zrážok nad pevninami.