Nový čip vylepší fotografie z mobilov

Najskôr fotiť a potom zaostrovať. Nový fotočip môže výrazne zlepšiť fotografie nasnímané mobilmi.

27. feb 2013 o 14:30 Milan Gigel

BARCELONA, BRATISLAVA. Spotrebuje iba jednu stotinu energie, ktoré potrebujú pre fotografovanie dnešné fotografické čipy v mobiloch. Okrem úspornosti však prichádza s novou technológiou snímania.

Pri každom zatlačení spúšte nasníma v rýchlom slede sériu obrázkov s rôznou rovinou ostrosti. Tie softvér okamžite skombinuje do snímky, na ktorej zvolí zaostrenie samotný používateľ. Stačí jediný dotyk prstu a fotografia sa preostrí podľa želania. Zo záznamu.

Ak vám je táto technológia povedomá z netradičného 1-megapixelového fotoaparátu s názvom Lytro, z pohľadu používateľa sa v mnohom nelíši. Samotná technológia snímania je však úplne iná. Novinka s názvom Mems Cam pracuje s rozlíšením od 8 do 13 megapixelov, pričom využíva úplne odlišnú optiku.

Za vývojom stojí firma DigitalOptics, ktorej sa podarilo celý modul vtesnať do puzdra s hrúbkou 5,1 milimetra. To je dostatočne kompaktný formát na to, aby sa vošiel do dnešných smartfónov. Na nové modely s vynoveným fotoaparátom nebudú musieť spotrebitelia čakať dlho.

Firma avizovala niekoľko ázijských partnerov, ktorí už v lete tohto roka predstavia svoje mobily s techológiou Mems Cam.

Vývojári dúfajú, že by mohlo ísť o produkt o ktorý prejaví trh veľký záujem. Fotografovanie mobilmi sa v poslednom čase snažili zmodernizovať dve firmy. Nokia so svojim PureView a HTC s technológiou UltraPixels.

Informoval o tom magazín Digital Trends.