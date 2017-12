Cyklisti môžu dostať čierne skrinky. V prilbe

Moderná ochranná prilba prezradí, čo sa dialo počas stretu s automobilom či chodcom.

26. feb 2013 o 10:10 Milan Gigel

AUSTIN, BRATISLAVA. Týždeň času a tristo dolárov potreboval vývojársky tím Chaotic Moon na to, aby vyrobil prototyp nezvyčajnej cyklistickej prilby. Vybavená je panoramatickým kamerovým systémom, ktorý zdokumentuje každú nehodu.

Všetko sa to začalo, keď sa Jason Poindexter stal pri jazde bicyklom obeťou dopravnej nehody. Prebral sa zakrvavený v sanitke bez toho, aby ktokoľvek vedel identifikovať automobil a vodiča, ktorý spôsobil jeho zranenie. To sa stalo podnetom pre vývoj zariadenia, ktoré by riešilo podobné situácie.

Vývojársky tím osadil do ochrannej prilby snímač, ktorý zachytí moment zrážky. Ten spustí záznam, ktorý siedmimi kamerami zachytáva dianie na mieste. Akumulátor a úložisko majú kapacitu pre dve hodiny záznamu.

Dve kamery sú namontované na čelnej strane prilby, štyri na zadnej a jedna navrchu, ktorej záznam začína byť dôležitý momentom pádu cyklistu na zem. Zosnímané informácie pomôžu zistiť, kto nehodu spôsobil a ako sa zachoval pri poskytnutí prvej pomoci.

Záznam je možné prehliadnuť na počítači po pripojení USB kábla k úložisku. Vývoj však ešte nekončí, tím uvažuje nad doplnením GPS modulu pre určovanie polohy či nad ďalšími vylepšeniami. Pohrávajú sa myšlienkou komunikácie s mobilom cez Bluetooth, aby automat v prípade potreby privolal rýchlu zdravotnú pomoc.

Tvorcovia stojaci za týmto projektom nemajú v pláne spustiť výrobu vo vlastnej réžii. Radi by hotový projekt licencovali niektorému z výrobcov ochranných prilieb, ktorý by ich myšlienky mohol zmeniť na produkt dostupný na pultoch predajní.

V súčasnosti sa cyklisti spoliehajú na malé outdoorové kamery, ktoré možno upevniť priamo na rám bicykla alebo na prilbu. Populárne sú obzvlášť pri cyklistike v teréne.

Na novinku upozornil magazín Digital Trends.