Pod vodou Indického oceánu našli dávno stratený kontinent

Vedci objavili pozostatky krajiny, ktorá sa pod vodou stratila pred desiatkami miliónov rokov.

25. feb 2013 o 17:44 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to čudná anomália. V mori, stovky kilometrov od iných veľkých pevnín ležia ostrovy, ktoré by mali vyzerať úplne inak.

No ich zloženie, aj keď z vody vyčnievajú v Indickom oceáne východne od Afriky, pripomína čosi iné.

Nie ako bežné ostrovy, z pohľadu geológie relatívne mladé štruktúry vytvorené vulkanizmom a pohybom litosférických platní. Seychely sa ponášajú na Indiu.

Táto čudná anomália je však iba začiatkom. Vedci totiž zistili, že ostrovy nie sú najčudnejší útvar v mori. Hlboko pod jeho hladinou sa totiž pravdepodobne nachádza malý kontinent, ktorý zmizol pred desiatkami miliónov rokov.

Časť, ktorá kedysi dávno spájala práve Madagaskar s Indiou a po ktorej sú Seychely len jedným z pozostatkov.

Privysoká gravitácia

Fakty Stratený mikrokontinent Vesmírne družice, počítačové modely aj zrnká ukázali prítomnosť neznámej štruktúry.

Kedysi bola pri Indii. Dnes je v okolí Maurícia.

Samo bádanie pripomínalo detektívku plnú moderných prístrojov a výpočtov.

Na začiatku bolo presné meranie gravitácie z kozmických družíc. Ukázali silnejšie gravitačné pole, než na tom mieste vedci očakávali.

Keď sa potom odborníci lepšie pozreli na svoje dáta, ukázalo sa, že zemská kôra pod morskou hladinou je príliš hrubá. Namiesto bežných päť až desať kilometrov mala dvadsaťpäť.

To by ešte nemuselo znamenať záhadu. Jestvujú totiž miesta, kde podvodné sopky vytvorili podobné podmienky. No vtedy sa odborníci pozreli aj na modely, ktoré ukázali dávne pohyby tektonických platní.

Naznačili, že čudné miesta s privysokou gravitáciou kedysi patrili k Indii, no niekedy pred deväťdesiatimi až osemdesiatimi miliónmi rokov sa oddelili.

Stratený mikrokontinent

Napokon sa vedci vybrali na pláže ostrovného Maurícia. A v piesku objavili zirkón, drobné čiastočky staršie ako 600 miliónov rokov. Na mieste, ktoré malo mať nanajvýš deväť miliónov rokov. Jednoducho, kúsky vzácneho minerálu museli prísť odinakiaľ.

„Zirkóny predsa nelietajú,“ hovorí pre magazín Science Trond Torsvik z nórskej univerzity v Osle. „Neverím, že sa tam dostali inak, museli sa tam dostať priamo z vyvretého bazaltu.“

Zirkón sa podľa vedcov dostal na povrch z hlbších vrstiev a stúpajúca magma ho napokon vyniesla až na povrch.

Znamená to, že hlboko pod zemou sa na tých miestach ukrýva čosi podstatne staršie než samotný ostrov. A toto niečo je podľa štúdie v magazíne Nature Geoscience potopený, dávno stratený mikrokontinent Maurícia.

Po vodou zmizol niekedy pred desiatkami miliónov rokov, keď sa odtrhol od Madagaskaru a Indie, ktorá sa vybrala viac na severovýchod. Odborníci podľa magazínu Nature odhadujú, že stratená pevnina je asi trikrát väčšia ako dnešná Kréta.

Potvrdenie dohadov

Geológovia už dlhšie špekulujú, že v Indickom oceáne sú pochované viaceré kúsky kontinentálnej kôry. No až aktuálna štúdia ukazuje nielen to, že to tak naozaj je, ale aj naznačuje, kde by mali vedci hľadať.

„Potrebujeme ešte seizmické dáta, ktoré by nám ukázali vnútornú štruktúru,“ dodáva Torsvik pre BBC. „To bude dokonalý dôkaz. Ale tiež sa tam môžeme vybrať a v tej hĺbke vŕtať, no to by stálo asi priveľa peňazí.“