Stĺpček o logike: Je nátierkové maslo ešte maslo?

Odpoveď, ktorá sa núka, je samozrejme áno: nátierkové maslo je maslo rovnako, ako červené auto je auto. Ale je to tak naozaj?

25. feb 2013 o 14:17 František Gahér

Logika pre každého bude pravidelná séria stĺpčekov o logike pripravená v spolupráci s Katedrou logiky a metodológie vied FF UK. Vychádzať budú každý pondelok.

Zdanlivo veľmi jednoduchá otázka. Prvou odpoveďou, ktorá sa núka, je samozrejme áno: nátierkové maslo je maslo rovnako, ako červené auto je auto. Tak aká pochybnosť?

Veď keď dáme pred podstatné meno prídavné meno, tak dostaneme zložený výraz, ktorým z pôvodného súboru označených predmetov vyčleníme jeho časť, podmnožinu. Napr. pred podstatné meno „slon“ dáme prídavné meno „malý“, tak spojením „malý slon“ vyčleníme spomedzi slonov tie, ktoré sú malé.

Čo tak spojenie pokazené auto? Tu sa už môžeme zháčiť. Veľa áut sa pokazí a po oprave zas fungujú – sú autami. Ak by však auto bolo pokazené tak, že by bolo neopraviteľné, tak by už nemohlo fungovať ako auto, vlastne by už nebolo autom. To znamená, že niektoré pokazené autá sú autá a niektoré pokazené autá nie sú autá? To je zvláštne – veď to vyzerá ako logický spor. Kde je pes zakopaný?

A čo tak spojenie spílený strom. Tu sme náchylní skôr povedať, že to nie je strom, pretože nemá základnú vlastnosť všetkých stromov byť živým. Prečo ho však nazývame (spíleným) stromom, keď nie je stromom? Je to kvôli našej jazykovej lenivosti, že sme nezaviedli jednoduché označenie pre takýto druh „spílenín“?

Alebo je to jednoduchý spôsob, ako vyjadriť viac informácií, ako len bežným spojením prídavného mena s podstatným? Spojením spílený strom tomu, kto rozumie významom týchto slov komunikujeme, že to bol strom, ale spílením už prestal byť stromom.

Slovo spílený modifikuje význam slova strom tak, že významom ich spojenia nie je vyčleňovaná časť (podmnožina) pôvodne označených predmetov – stromov.

Pod ktorý z uvedených prípadov máme zaradiť výraz „nátierkové maslo“? Funguje ako maslo, vyzerá ako maslo, preto ho voláme maslo, ako aj všetko ostatné, čo plní úlohu, funkciu masla. Predsa však pravým maslom nie je, pretože nie je vyrobené tak, že plní parametre masla ako potraviny s definovaným zložením tukov, sušiny a vody v stanovených hodnotách (základný pojem masla). Pravé maslo a priori plní úlohu masla lepšie, ako rozličné náhrady masla, vrátene nátierkového.

A práve preto Súdny dvor svojím rozhodnutím C-37/11 stanovil, že „Mliečny výrobok, ktorý nemožno považovať za maslo [nespĺňa definíciu masla ako výrobku], nemôže byť predávaný pod obchodným označením „pomazánkové máslo (nátierkové maslo)“.

Inak povedané Súdny dvor sa vo svojom rozhodnutí priklonil na stranu tretieho typu modifikovania významu podstatného mena v spojení prídavným menom, a teda k odpovedi na otázku z titulku nie: nátierkové maslo nie je maslo.

Autor je logik a bývalý rektor Univerzity Komenského.