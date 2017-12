HP ponúkne tablet s Androidom

Po neúspechoch s Microsoftom ponúkne Hewlett Packard záujemcom tablet s Androidom.

25. feb 2013 o 11:55 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Na rozbehnutý vlak s tabletmi naskakuje s výrazným oneskorením aj Hewlett Packard. Za 170 dolárov ponúkne 7-palcový tablet s Androidom.

Mala to byť veľká vec. Keď pred tromi rokmi v Las Vegas ukazoval Steve Ballmer tablet s logom HP a operačným systémom Windows, všetci očakávali, že Hewlett Packard naplní sny technologických nadšencov a čoskoro uvedie do predaja jeden z prvých tabletov, ktorý stojí za to.

Všetko však dopadlo inak a intel nebol schopný ponúknuť súci mobilný procesor, systém od Microsoftu nebol v tom čase na tablety pripravený a HP si spravilo hanbu s rečami o tom, že zmení mobilný svet.

Kým HP Slate upadal do zabudnutia, všetky ostatné firmy sa chopili obchodnej príležitosti. Spotrebiteľom ponúkli tablety s procesormi architektúry ARM a vyzbrojili ich operačným systémom Android od Google. Zožali úspech.

Po trojročnej pauze sa pridáva aj HP, aby zaplnilo medzeru vo svojej ponuke. Ohlásilo tablet s modelovým označením Slate 7, na ktorom beží systém Android vo verzii 4.1.

Za 169 dolárov získa zákazník stroj s oceľovým rámom, dvojjadrovým procesorom Cortex A9, gigabajtom operačnej pamäte, 8-gigabajtovým úložiskom a dvojicou kamier (VGA+3mpx).

Tablet je vybavený displejom s rozlíšením 1024x600 bodov vyrobeným technológiou HFFS a aplikáciou pre jednoduchú mobilnú tlač. Osloviť má radového spotrebiteľa.

Informoval o tom server Cnet.