Smartfóny s Firefox OS ponúkne 18 operátorov

Smartfóny s operačným systémom od Mozilly vyrobí pre spotrebiteľov štvorica firiem. S ďalšími vývojári rokujú.

25. feb 2013 o 8:40 Milan Gigel

BARCELONA, BRATISLAVA. Vstup nového mobilného systému na trh sprevádza premyslená stratégia. Mozilla sa dohodla so štyrmi výrobcami a osemnástimi mobilnými operátormi, aby pri uvedení novinky na trh oslovila masy.

Vývojári si uvedomujú, že presadiť sa popri silnom Androide od Google nebude jednoduché. Preto sa nespoliehajú len na technologických nadšencov, ale aj na radového spotrebiteľa.

V prvom kole sa firma zameria na zákazníkov z Brazílie, Kolumbie, Maďarska, Mexika, Poľska, Srbska, Španielska a Venezuely. Novinky sa stanú súčasťou akciovej ponuky mobilných operátorov.

Postupne budú pribúdať ďalšie krajiny so slabšou ekonomikou vrátane východnej Európy. Mozilla strategicky vyberá trhy, kde by mohla získať významnejší trhový podiel. Práve ten by firme mohol pomôcť v expanzii.

Bez veľkých nákladov

Smartfóny s novým mobilným systémom ponúknu firmy LG, ZTE, Huawei a Alcatel. Mozilla sa však netají tým, že o možnostiach diskutuje aj s ďalšími operátormi. Keďže hardvérové nároky v porovnaní s Androidom nie sú odlišné, pre výrobcov takýto krok neznamená veľké náklady.

Firefox OS sa od ostatných mobilných systémov chce odlíšiť nielen maximálnou mierou otvorenosti, ale aj jednoduchým vývojom aplikácií. Tie dokážu pustiť smartfóny nielen v natívnom kóde, ale aj v HTML5, ktorý je jazykom webových vývojárov.

„Vývojári sú zaneprázdnení a nemajú čas učiť sa nové spôsoby programovania. Veríme, že náš webový ekosystém pritiahne viac vývojárov, ako sú schopné osloviť iné platformy na trhu,“ povedali vývojári pre BBC.

Pomalý a chybový?

Analytici sú však k úspechu firmy skeptickí. „Smartfón s Firefox OS môže byť o čosi lacnejší ako s Androidom, avšak netreba zabudnúť, že ten ponúka prístup k službám od Google a 700-tisícom aplikácií,“ povedal Nick Dillon, analytik z firmy Ovum. Podľa jeho názoru je navyše tento systém pomalý a chybový.

Vývojári sú presvedčení o tom, že pri ich snahe presadiť nový mobilný systém na trhu prežijú scenár, ktorý poznajú zo sveta internetových prehliadačov.

„Ak máte vo vrecku 10-percentný trhový podiel, ľudia vás začnú počúvať,“ hovorí Sullivan z Mozilly.

O uvedenie nového mobilného systému na trh sa však snažia aj iní. Jolla Mobile či Ubuntu – každý z nich je presvedčený o tom, že by mohol uspieť.

Informovala o tom BBC.