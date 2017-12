Vedci vložili do mozgu nový zmysel, infravidenie

Zvieratá si zvykli, že môžu vnímať aj infračervené svetlo. Technika by mohla pomôcť aj ľuďom.

24. feb 2013 o 16:48 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Najskôr to bol kurzor na obrazovke, ktorý riadila myšlienka ochrnutého muža.

Minulý rok vedci vytvorili robotickú pažu, ktorá žene po mŕtvici umožnila uchopiť šálku a napiť sa z nej len tým, že o tom premýšľala.

Biológovia a inžinieri sa však teraz posunuli ešte o ďalší krok k tomu, aby pomohli ochrnutým ľuďom ovládať protézy pomocou myšlienok. Potkanom totiž vytvorili čosi ako „šiesty zmysel“.

Do mozgu im implantovali elektródy, pomocou ktorých dokázali rozlíšiť neviditeľné infračervené svetlo.

Kým podobné zariadenia už v minulosti vytvorili na to, aby obnovili stratené schopnosti, podľa štúdie v magazíne Nature Communications boli takéto postupy vôbec prvýkrát využité na vytvorenie úplne nového zmyslu.

Svetlo a dotyky

Fakty Ako vytvoriť nový zmysel? Detektor infralúčov bol pripojený k mozgu.

bol pripojený k mozgu. Potkany zdroj žiarenia vnímali najskôr ako dotyk .

. Neskôr ich naučili, že tento vnem znamená žiarenie.

Experiment vedcov z Duke University v Severnej Karolíne spočíval v tom, že pokusným zvieratám na hlavu umiestnili infračervený detektor, ktorý bol elektródami pripojený k tej časti mozgu, čo zodpovedá za dotyk.

Keď svetelný zdroj v klietke zapli, potkany si začali trieť svoje fúzy. Podľa vedcov teda svetlo interpretovali ako dotyk.

Po mesiaci výcviku boli hlodavce schopné spojiť nový zmysel so zdrojom žiarenia. Začali preto aktívne vyhľadávať signál a nakoniec správne identifikovali jeho zdroj.

Napriek tomu, že potkany mali časť mozgu zodpovedajúcu za dotykové vnemy zamestnanú určovaním infračerveného svetla, ich schopnosť vnímať dotyk nebola obmedzená.

Odborníci tak zároveň zistili, že mozog je flexibilný a dokáže využiť časť určenú na spracovanie jedného zmyslu na interpretáciu iného typu vnemov.

„To naznačuje, že mozog môže získať nové schopnosti, s ktorými dovtedy zviera nemalo skúsenosti,“ povedal podľa britského denníka Daily Telegraph neurobiológ Miguel Nicolelis, vedúci štúdie.

Chcú vytvoriť exoskeletón

Cieľom štúdie, ktorú Nicolelis predstavil na výročnom zasadnutí Americkej akadémie pre pokrok vedy v Bostone, je rozvíjať spôsoby, ako pomôcť ochrnutých osobám získať pohyblivosť. Neurobiológ chce vytvoriť „exoskeletón“, ktorý by umožnil paralyzovaným osobám pohyb rúk a nôh v reakcii na ich myšlienky.

„Ohnutie končatiny by mohlo generovať impulz infračerveného svetla, ktorý je úmerný uhlu vychýlenia. A signál by mohol byť prenášaný na senzor, ktorý by ho preniesol k mozgu pacienta,“ opisuje Nicolelis podľa denníka Guardian.

Vzhľadom na rýchlosť svetla by mohla byť spätná väzba z umelých končatín rýchlejšia než normálne nervové impulzy ľudí.

Osoby, ktoré by použili protézu, by jednoducho cítili pohyb končatín ako iný typ dotyku a protetické končatiny by vnímali čo najprirodzenejšie.