PlayStation 4 neponúka žiaden extrémny výkon

Má výkonný hardvér, silné zameranie na cloud a vie využiť aj displej tabletu. Výrobca ale novú konzolu svetu stále neukázal.

21. feb 2013 o 11:34 Matúš Paculík

NEW YORK, BRATISLAVA. Nová herná konzola od Sony má byť niekoľkonásobne výkonnejšia a plne prepojená so sociálnymi sieťami a cloudom. Výrobca okrem ovládača zatiaľ jej dizajn neukázal.

Do predaja sa dostane najskôr koncom novembra. Uvádzacia cena je podľa neoficiálnych informácií predbežne stanovená na 429 a 529 dolárov v závislosti od výbavy a kapacity pevného disku.

Je to úplne nový PlayStation

Kritizovaný Cell procesor a dnes už dávno starý grafický čip Nvidie firma nahradila komplexným riešením od AMD. Osemjadrový AMD Jaguar procesor má x86 architektúru, čo znamená veľkú zmenu hlavne pre vývojárov. Nevýhodou je chýbajúca kompatibilita novej konzoly so starými hrami.

Operačná pamäť sa zvýšila z 512 megabajtov na dnes štandardných osem gigabajtov. Kým pri PlayStation 3 bola táto pamäť presne rozdelená medzi procesor a grafický čip, novinka ju medzi nimi dynamicky zdieľa.

O grafickom čipe výrobca veľa neprezradil, no z uvedených parametrov sa dá určiť jej približný výkon v porovnaní s klasickými grafickými kartami určenými pre počítače.

18 procesorových blokov, každý so 64 výpočtovými jednotkami pripomína Radeon HD 7850. A to nie je žiadne výkonné riešenie, ale grafika strednej triedy za 160 eur.

Hrubý výkon novej konzoly nie je extrémne vysoký a dá sa porovnať s bežným počítačom pre stredne náročného hráča. Optimalizované hry sú ale vďaka nenáročnému systému a rýchlej zdieľanej pamäti výrazne menej náročné na výkon procesora grafického čipu v porovnaní s bežným Windows počítačom.

Chýbať nebude klasický pevný disk, Blu-ray optická mechanika a snímače pre ovládanie pohybom a hlasom. Základným ovládačom bude nový Dualshock s dotykovou časťou.

Nové možnosti distribúcie

Kupovanie hier na Blu-ray nosičoch v kamenných obchodoch zatiaľ nevymizne, no Sony chce presunúť veľkú časť distribúcie na cloud. V dobe rýchleho internetu je pre hráča jednoduchšie si hru vyskúšať a hneď zakúpiť online, ako ju hľadať po obchodoch, či čakať na kuriéra z e-shopu.

Obťažujúce aktualizácie a dlhé čakanie na stiahnutie desiatok gigabajtov dát majú byť minulosťou. Nový systém umožní hranie hry už krátko po jej zakúpení. Na začiatku sa stiahne len prvá časť hry, ktorá umožní okamžité hranie.

Zvyšok dát sa bude sťahovať na pozadí, počas hrania. To platí aj pre aktualizácie. Vízia firmy je umožniť hráčovi vyskúšať si hru a ak sa mu páči, môže si ju okamžite zakúpiť a pokračovať v hraní.

Po novom sa dokáže konzola prepnúť do takzvaného spiaceho režimu, kedy je aktuálna hra pozastavená, no nie vypnutá. Tento stav odstraňuje zdĺhavé načítanie hier a uložených pozícií pri prerušenom hraní. Spotreba by v tomto režime nemala byť vysoká.

Staré hry len cez cloud

Hry určené pre predchádzajúce verzie konzoly nebude možné hrať na PlayStation 4. Spätná kompatibilita tu nie je hlavne z dôvodu zmeny architektúry. Aj keď je nový hardvér výrazne výkonnejší, emulácia neprichádza do úvahy.

Staré hry Sony umožní hrať cez cloud službu založenú na technológiách firmy Gaikai. Dostupné by nemali byť len hry z predchádzajúcej verzie konzoly, ale aj z PlayStation 1 a 2.

Firma by sa mala pozitívne postaviť aj k hraniu bazárových hier. To by potešilo firmy ako americký Gamestop, ktorý ma na bazárovom predaji založenú celú časť biznisu.

Využije aj smartfón

Funkcia druhej obrazovky dokáže využiť smartfón, tablet a hlavne vreckovú konzolu PlayStation Vita. Práve tá má byť podľa Sony tým správnym spoločníkom pre PlayStation 4.

Hlavným lákadlom bude vzdialené hranie, kedy sa mobilné zariadenie použije na ovládanie a zobrazenie obsahu. Samotné hra beží na konzole a všetky informácie sa prenášajú cez Wi-Fi rozhranie.

Smartfóny a tablety budú obmedzené len funkciu pomocnej obrazovky. To znamená zobrazenie pomocných máp a informácií k práve hranej hre.

Na predaj si ešte počkáme

Herná konzola najnovšej generácie sa do obchodov ešte nechystá. Sony ju dokonca na oficiálnom uvedení ani neukázalo a jediným známym kusom hardvéru je ovládač. Na prvý pohľad neprináša výrazné zmeny a hlavným lákadlom má pri ňom byť plocha pre dotykové ovládanie.

Spustenie predaja je naplánované až na koniec tohto roku, na Slovensku sa jej ako obvykle dočkáme ešte o niečo neskôr. Sony pri uvedenú sľubuje niekoľko špičkových hier, vrátane nového dielu Killzone a hráči sa môžu tešiť aj na Diablo III.

Predbežne stanovená cena sa podľa neoficiálnych odhadov pohybuje okolo hranice 500 dolárov. To sa môže samozrejme zmeniť v závislosti od krokov konkurencie.