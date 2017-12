Google ukázal okuliare, ktoré zmenia pohľad na svet

Google hľadá ľudí, ktorí budú za svojich 1500 dolárov sledovať svet z novej perspektívy.

21. feb 2013 o 9:20 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to ako príbeh bez konca, v ktorom hrajú hlavnú úlohu obrazovky. Čoraz tenšie a bližšie k našim očiam. Najprv sa z firiem presťahovali na stoly v našich príbytkoch, neskôr prekĺzli do našich tašiek a dnes obývajú vrecká takmer každého z nás.

Google však ohlasuje novú éru. Malé obrazovky tentokrát osídlia rámy okuliarov. Pretože práve tam budú stále na očiach namiesto toho, aby driemali vo vreckách nohavíc. Svet počítačov a internetu by sa mohol vďaka novým výzvam každodenného života výrazne zmeniť.

Google a okuliare

Aj keď sa vývojom zaoberajú desiatky firiem už roky, významný záujem verejnosti rozpútal Google v apríli minulého roka, keď po prvýkrát verejnosti ukázal výsledky svojho projektu Glass.

Bez akýchkoľvek technických detailov začal verejnosť pripravovať na vstup novej technológie na trh.

Predstavte si okuliare, ktoré snímajú svet pred vami a zobrazia vám na displeji pred vašimi očami čokoľvek, čo potrebujete vedieť. Zapojte pri tom všetku svoju fantáziu a začnete tušiť, aké možnosti sa v tejto technológii skrývajú.

V stredu Google vo videu odhalil pohľad na svet cez nové okuliare a prezradil aj spôsob, akým používateľ aktivuje jednotlivé funkcie.

Vyslovíte pokyn na fotografovanie a okuliare fotografujú. Spýtate sa na trasu a máte ju pred sebou. Pozriete sa na cudzojazyčný text a pred očami sa objaví jeho preklad.

Hľadá sa dobrovoľník

Skúsenosti z vlastného vývoja však firme nestačia. Preto začínajú hľadať odvážnych a zaujímavých ľudí, ktorí by na vlastnej koži začali zbierať skúsenosti.

Stačí iba mať vo vrecku 1500 dolárov, cestu do jednej z troch amerických metropol a šťastie. Google si bude spomedzi záujemcov vyberať zo stručných prihlášok, ktoré budú obsahovať niekoľko fotografií, krátky videoklip a niekoľko slov o tom, prečo by ste to mali byť práve vy.

„Hľadáme výrazných, kreatívnych ľudí, ktorí by sa k nám chceli pripojiť pri formovaní budúcnosti projektu Glass,“ informujú zástupcovia spoločnosti.

„Sme stále iba na začiatku a nesľubujeme že všetko bude dokonalé. Môžeme však sľúbiť že to bude vzrušujúci zážitok“.

Firma očakáva záujem nielen medzi kreatívcami, ale aj vývojármi, ktorí by mohli významne zasiahnuť do budúcnosti technológie. Je zrejmé, že na malom displeji budeme žiadať iné informácie ako na displeji mobilu. A to chce nový prístup k práci s informáciami.

Ešte kus cesty

Projekt má pred sebou ešte kus cesty, kým dorazí do štádia finálneho produktu. Firma zatiaľ nevysiela žiadne signály, ktoré by naznačili, kedy sa novinka dostane na trh a aká by mohla byť predajná cena zariadenia.

Isté však je, že vývoj prešiel dlhú cestu a Google už ukázal príliš mnoho na to, aby mohol cúvnuť.

Kdesi v zákulisí tak začína vznikať tlak, pretože o viacerých firmách sa diskutuje o tom, že majú vo svojom portfóliu pripravené podobné produkty.

Z patentových prihlášok možno vyčítať aktivity firiem Sony, Microsoft či Apple.

Informovala o tom britská BBC.