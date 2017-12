EÚ prešetrí, či Google neohrozuje súkromie

Cieľom vyšetrovania je zistiť, či Google pri spracúvaní údajov zverených používateľmi neporušuje európsku legislatívu.

19. feb 2013 o 11:42 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Úrad na ochranu osobných informácií začne od leta skúmať, ako internetový gigant Google pracuje s dátami, ktoré mu do správy zverili občania EÚ. Cieľom je zistiť, či svojim konaním neprekračuje hranice európskeho práva.

Vlna otázok sa zdvihla v čase, keď sa Google rozhodol spojiť 60 dokumentov o pravidlách prevádzkovania svojich služieb do jediného. To mu otvorilo cestu k tomu, aby dáta zozbierané v rámci jednotlivých služieb, vzájomne kombinoval. To sa nepáči regulátorom, ktorí v tomto rozhodnutí vidia prešľap.

Preto pred časom Google vyzvali, aby prehodnotil nové spoločné pravidlá a zladil ich s európskou legislatívou. Keďže dosiaľ firma nespravila očakávané kroky, úrady nariadili vyšetrovanie. Začnú s ním v lete tohto roku.

Výzvu smerovanú Google podpísalo v októbri 27 národných regulátorov, ktorí dali firme štvormesačnú lehotu na nápravu. Súčasťou ich výzvy bolo 12 pravidiel, ktorých by sa internetový gigant mal držať.

„Google nám neposkytol presné a uspokojivé odpovede,“ povedal zástupca francúzskeho regulátora CNIL.

Preto vznikne pracovná skupina, ktorá zastreší národných regulátorov pri spoločnom postupe. Nové pravidlá im umožňujú finančne postihovať firmy, aby zaistili vymožiteľnosť práva na národných úrovniach.

Informovala o tom agentúra Reuters.