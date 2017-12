Rusi našli malé časti meteoru, s kúskami sa už obchoduje

Kameň z kozmu sa rozpadol na sedem väčších a stovky malých kusov.

18. feb 2013 o 14:39 Tomáš Prokopčák

MOSKVA, BRATISLAVA. Sú to drobné kúsky, nemajú viac ako jeden centimeter a vedci ich našli iba päťdesiat. No analýza to ukázala jasne: tieto maličké úlomky, ktoré pátrači z jekaterinburskej Uralskej federálnej univerzity objavili v okolí ruského jazera Čebarkuľ, sú tie správne.

Sú to prvé známe pozostatky po telese, ktoré v piatok ráno vletelo do atmosféry našej planéty, vybuchlo, rozpadlo sa na menšie kúsky a v meste Čeľabinsk zranilo viac ako tisíc ľudí.

Maličké úlomky

Fakty Meteority z jazera Čebarkuľ Vedci našli 53 kúskov, všetky menšie ako centimeter.

Pochádzajú z kôry telesa, obsahujú železo.

Vedci predpokladajú, že na pomery asteroidov malý, asi pätnásťmetrový objekt sa mohol rozpadnúť na sedem väčších a stovky menších častí.

Medzi miestnymi obyvateľmi tak odštartovala meteoritická horúčka a snažia sa nájsť a výhodne predať kúsky z vesmírneho telesa.

„Môžeme potvrdiť, že čiastočky objavené počas našej expedície neďaleko jazera Čebarkuľ majú naozaj zloženie meteoritu,“ potvrdil podľa RIA Novosti Viktor Grochovskij, ruský akademik, ktorý viedol výpravu z miestnej univerzity.

„Tieto meteority patria k rodine chondritov. Sú to kamenné meteority, v ktorých železo tvorí asi desať percent.“

Vedci odhadujú, že niekoľkotisíctonové teleso, ktoré do atmosféry Zeme vletelo pod relatívne nízkym uhlom, obsahovalo aj siričitany a kremičitany, no plánujú ďalšie testy.

Astronómovia zatiaľ predpokladajú, že najväčší, zhruba polmetrový kus telesa sa môže stále nachádzať v jazere.

„Zatiaľ sme našli iba malé kúsky, kúsky z kôry, každý sa pohybuje v milimetroch. To je všetko, čo sme dokázali nájsť v snehu okolo krátera.“

Kúpiť alebo predať

Na sociálnych sieťach sa však už objavili ponuky, ktoré sa snažia predať kozmické kúsky.

Jeden z predávajúcich dokonca tvrdí, že má dvestokilový objekt, ktorý pochádza z miesta neďaleko jazera - túto oblasť však miestne úrady pre médiá a lovcov meteoritov úplne uzavreli.

Ďalší tvrdí, že skalu z vesmíru našiel v sutinách fabriky v Čeľabinsku, ktorá sa v piatok čiastočne zrútila. Kupci už teraz za väčšie meteority ponúkajú tisíce dolárov.