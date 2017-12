3D tlačiarne môžu byť nafúknutá bublina

Píšu o nich ako o zázraku. V skutočnosti zatiaľ nemajú domácnostiam čo ponúknuť.

18. feb 2013 o 9:15 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Znie to ako príbeh z budúcnosti. Sadnete si k počítaču, v internetovej ponuke si vyberiete jeden zo státisícov produktov a 3D tlačiareň vám ho doma vyrobí bez toho, aby ste museli čakať na to, kým vám ho špeditér dovezie od predajcu.

Aby sa tak skutočne stalo, svet 3D tlačiarní by sa musel výrazne zmeniť. Na trhu sa predávajú už viac ako 20 rokov a v poslednej päťročnici sa na nich veľa nezmenilo. Používajú ich najmä vývojári produktov pri návrhu prototypov. Nahrádzajú precízne, ručné opracovanie materiálu. Sú pomalé, nákladné a pracujú s veľmi obmedzeným výberom materiálov.

Výsledkom je vždy výrobok, ktorý je možné z výrobného pásu fabriky distribuovať za zlomok ceny. To je hlavný dôvod, prečo sa vývojári 3D tlačiarní nedokážu so svojimi technológiami posunúť vpred. Chýba im motivácia, ktorá by mohla upriamiť na 3D tlačiarne pozornosť širšieho trhu.

„Spotrebiteľské 3D tlačiarne dnes dokážu vyrobiť výrobky iba o málo zložitejšie ako stojan na vajíčka, hrebeň či plastové sexy-hračky,“ píše sa v správe agentúry Citron Resarch. Upozorňuje na to, že ide o nafúknutú bublinu, ktorá spľasne. Firmy, ktoré chcú investovať peniaze do tohto biznisu, by mali byť nesmierne opatrné.

3D tlačiarne prinášajú radosť z nového a nepoznaného. Ich trhová hodnota spočíva v domácnostiach viac v zážitku z tlače ako z výrobkov, ktoré dokážu vytvoriť. A to na obchodný úspech nestačí.

3D tlačiarne tvoriace objekty z jediného druhu materiálu sú alternatívou k obrábacím strojom. Tie tiež podľa povelov počítača vyrábajú 3D modely z plastu, dreva, kovu, skla či iných materiálov. Namiesto toho, aby spájali ich čiastočky, tvarujú do finálnej podoby kus vloženého materiálu. Ich možnosti sú však obmedzené, pokiaľ ide o objekty s dutou vnútornou štruktúrou.

Informovala o tom agentúra Reuters.