Pozrite si najhnusnejšiu kaviareň na svete. Naj na internete #32

Všade samá Barbie, vikingovia pália lode aj koláče so srdiečkami. Pozrite si náš pravidelný prehľad naj vecí na internete.

16. feb 2013 o 9:19 Ivana Drobná

Up Helly Aa

Pomerne veľké množstvo ľudí oblečených vo vikinských kostýmoch, ktorí upália dlhú vikinskú loď. Ani ja som doteraz nepočula o vikinskom festivale v Škótsku. Pozrite si viac na Amusing Planet.

Zbierka receptov

Možno to poznáte, v nejakej reštaurácii na dovolenke máte skvelú večeru. Ale je vám jasné, že sa na toto miesto tak skoro nevrátite. Možno práve takýto podnet mali tvorcovia stránky Magical Recipes, ktorá pozostáva z príspevkov, čo sa pokúšajú odhaliť, ako sa pripravujú jedlá z toho ktorého Disneylandu po svete.

Tričká

Klasické tenisové tričko z dielne Fred Perry oslavuje tento rok 60 rokov. Pri tejto príležitosti sa 60 „dizajnérov" ujalo úlohy upraviť legendu na svoj obraz. A tu si môžete pozrieť výsledky.

Happy

Happy Planet je dielo dvojice Zim and Zou z Francúzska. Tento radostný papierový model vytvorili pre online projekt elektronickej pohľadnice. Pozrite si, ako vyzerá taká šťastná planéta v ich očiach.

Pozrite si aj, ako sa taký papierový svet vyrába.

Happy Planet (with Behind the scene) from Zim and Zou on Vimeo.

Mickey!

A je to tu! Ďalšia udalosť v Moleskine. Áno, je to už trochu otrepané prichádzať s takou kanonádou limitovaných edícií po sebe, že tie zápisníky ani nestíhate vypísať, ale... Je to tu a s najznámejšou kreslenou postavičkou na svete. O dátume vydania na Slovensku sme ešte informáciu nenašli. Z osobnej skúsenosti však odporúčame na kúpu využiť radšej Ebay.

Koláč

Vo štvrtok bol Valentín a po internete kolovali nielen gýčové pohľadnice s Davidom Hasselhoffom, ale i rôzne recepty na ružové pokrmy. Mňa zaujal koláč s prierezom srdiečka. Pozrite si, ako sa vyrába.

Barbie cafe

Nepochybujem, že tam možno robia dobrú horúcu čokoládu, ale trochu to pripomína nočnú moru. Aspoň nejaký dobrý horor by sa tam dal natočiť bez problémov. Viete si predstaviť Barbie tematickú kaviareň? Vyzerá takto.