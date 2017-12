Veľký asteroid bezpečne preletel okolo Zeme

Asteroid 2012 DA 14 sa najviac priblížil k Indonézii. Vrátiť k Zemi by sa mal v roku 2046.

15. feb 2013 o 20:52 sme.sk, tasr

HOUSTON, BRATISLAVA. Asteroid s priemerom 45 metrov dnes v noci bezpečne preletel okolo Zeme. Informovala o tom NASA.

Najviac sa priblížil k Indonézii, podľa CNN od nej preletel vo výške zhruba 17 200 míľ. Na základe pôvodných výpočtov mal byť k povrchu Zeme bližšie, než niektoré družice na našej obežnej dráhe.

„Po priblížení poletí zase ďalej,“ povedal pre CNN Paul Chodus z tímu Near-Earth Object. K Zemi by sa mal podľa neho znova priblížiť v roku 2046. „Dokážeme predvídať jeho cestu počas väčšiny dvadsiatehoprvého storočia.“

Môžu ho skúmať

Vďaka blízkemu preletu môžu vedci preskúmať jeho zloženie, povrch a vytvoriť trojrozmernú radarovú mapu.

Výskum im prezradí nielen, ako vyzerala slnečná sústava pred miliardami rokov, ale aj aké následky by mohla zanechať prípadná zrážka.

Astronómovia v Spojených štátoch asteroid nevideli v čase, keď bol najbližšie k Zemi. Nachádzal sa totiž na opačnej strane sveta. V Austrálii použili ďalekohľady a teleskopy pri sledovaní bodu, ktorý sa rýchlosťou 7,8 kilometra za sekundu presúvala po jasnej oblohe.

Rekordné priblíženie

Ak by podobný objekt vrazil do Zeme, zopakovala by sa takzvaná tunguská udalosť z roku 1908. Vtedy teleso z vesmíru zničilo tisícky štvorcových kilometrov lesa.

„Toto je vlastne rekordné priblíženie,“ povedal pred priblížením pre Space.com Don Yeomans, šéf NASA pre sledovanie asteroidov. „Odkedy sme v deväťdesiatych rokoch začali preskúmavať oblohu, nevideli sme takýto veľký objekt tak blízko pri našej planéte.“

Vedci sa domnievajú, že vo vesmíre je zhruba 500-tisíc asteroidov rovnakej veľkosti ako 2012 DA 14. Menej než jedno percento z nich však dosiaľ dokázali lokalizovať.

Asteroid s váhou 135-tisíc ton preletel okolo Zeme iba niekoľko hodín po tom, ako oveľa menší bolid explodoval nad pohorím Ural v Rusku. Zranenia utrpelo približne 1200 ľudí.

NASA naživo z priblíženia asteroidu: