Astronóm Svoreň: Pád meteoritu nie je výnimočný

Väčšina meteoritov je taká malá, že človeka by mohol ohroziť len vtedy, ak by padol priamo na neho, povedal pre SME Ján Svoreň, zástupca riaditeľa Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

15. feb 2013 o 11:54 Matúš Krčmárik

Čo sa vlastne stalo v Rusku?

Zatiaľ je to záhadné. Niečo tam padlo, sú obrázky dymovej stopy. Môže to byť meteorit alebo umelé teleso, s ktorým Rusi robili pokusy, ale nechcú sa k tomu priznať. Ťažko to teraz vylúčiť. Zranenia boli z tlakovej vlny, ktorú to teleso vyvolalo. Podobné to bolo aj pri košickom meteorite.

Čo je vlastne meteorit?

Teliesko, ktoré vletí do zemskej atmosféry. Napríklad ten košický mal priemer asi pol metra. Väčšina telesa v atmosfére zhorí, zvyšok dopadne na Zem ako niekoľkokilogramový kameň.

Môže to súvisieť s veľkým asteroidom, ktorý sa v piatok priblíži k Zemi?

Určite nie. Rýchlosť týchto telies je okolo 30 kilometrov za sekundu, jeden deň teda znamená rozdiel dva a pol milióna kilometrov. Nie je teda možné, že by v Rusku padol jeho úlomok, časová zhoda je len náhodná.

Ako často dopadajú meteority na zemský povrch?

Je to časté, niekoľkokrát za rok prejde teleso atmosférou. A to hovoríme len o súši, väčšinu zemského povrchu tvorí voda. Ani zo súše nezaznamenáme každý takýto prípad, väčšinou to nie sú veľké meteority.

Dá sa to predpovedať?

Nedá, mimo atmosféru sú tie kusy veľmi malé. Napríklad nedávno meteorit, ktorý dopadol v Sudáne, spozorovali len dvadsať hodín pred dopadom. Z vesmírneho hľadiska sú tieto kamienky pre nás neviditeľné.

Sú nebezpečné?

Jedine, ak by niekoho priamo trafili, čo je absurdne nízka pravdepodobnosť. Skôr poškodia strechy, alebo urobia dieru.

Aká je šanca, že na planétu dopadne teleso, ktoré vie ohroziť ľudí?

Napríklad ten 40-metrový asteroid, ktorý bude letieť večer, pri ňom je pravdepodobnosť asi raz za 40 rokov, že sa priblíži k Zemi. Ak by dopadol, mohol by zničiť malé mesto, ale žiadna katastrofa celosvetových rozmerov by sa neodohrala. Pre Zem by znamenali nebezpečenstvo až kilometrové telesá, ale o nich vieme dopredu.

Vedeli by sme sa proti ním brániť?

To je otázne, dnes to ešte nevieme. Ale vedeli by sme to predpovedať.