Briti testujú auto bez vodiča s lacnou technológiou

Oxfordská univerzita testuje systém, ktorý je omnoho lacnejší ako ten, ktorý používa vo svojich automobiloch Google.

15. feb 2013 o 11:25 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Univerzita predviedla v Oxforde automobil, ktorý dokáže premávať po cestách bez vodiča. Využíva pri tom svoje vlastné technológie, ktoré vyhodnocujú informácie z kamier a laserov. Cieľom vývojárov je vyvinúť lacný systém, ktorý by bol dostupný pre masy.

Ich súčasný prototyp stál päťtisíc libier, cena koncových produktov by však mohla klesnúť až na hranicu 100 libier. A to vďaka mapám, ktoré by obsahovali iné informácie, aké ponúkajú výrobcovia navigačných GPS systémov.

Namiesto laserov špeciálne mapy

Nie je potrebné, aby bol na každom automobile nainštalovaný rotačný laser, ktorý by modeloval mapu ulice, pretože budovy stoja na svojom mieste a nemenia sa zo dňa na deň. Tieto dáta je možné zozbierať do máp a uložiť ich priamo do systému v automobile.

Kamery a lasery merajúce vzdialenosť sa sústredia na vyhodnotenie svojho bezprostredného okolia a prekážok bez toho, aby museli pracovať s modelom ulice, ktorý už poznajú.

Automobil sa sústredí na to, aby prešiel známou trasou bez toho, aby musel na neho ktosi dohliadať. Bez ohľadu na to či vezie deti do školy, rodičov do práce alebo na rodinné nákupy tak, ako to robí každý deň.

Z „autopilota“ by sa stal pomocník, ktorý na sebe prevezme rutinné každodenné šoférovanie po naučených trasách a diaľkové výlety zostanú v rukách vodiča. To by mohlo podstatne zmeniť každodenný pohľad na jazdu automobilom.

Testujú aj automobilky

„Kým človek šoféruje automobil, počítač si buduje 3D model prostredia. Ak sa na rovnakej ceste objaví opäť, počítač vyzve vodiča či má sám prevziať cestu po známej trase“ povedal pre BBC profesor Newman. Každé šliapnutie na brzdu autopilota preruší a človek opäť preberá kontrolu nad jazdou.

Google testuje svoj vlastný systém už niekoľko rokov a jeho automobily majú licenciu na prevádzku v Kalifornii.

Vývoju sa v tichosti venujú aj automobilky. V tomto odvetví začína byť zrejmé že budúcnosť patrí automobilom, ktoré na seba preberú podstatnú časť riadenia. Nielen pri parkovaní, ale aj pri jazde.

