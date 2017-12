Zem v piatok minie veľký asteroid

Kozmické teleso objavili iba pred rokom. K planéte bude v noci bližšie ako satelity.

14. feb 2013 o 16:47 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bol to jeden z množstva maličkých bodov na nočnej oblohe. Keď amatérski astronómovia vlani vo februári narazili na rýchlo sa pohybujúci bod, tušili iba to, že ide o asteroid. No vtedy ešte nevedeli, že letí smerom k Zemi.

Sledovanie nevýrazného, viac než štyri milióny kilometrov vzdialeného objektu v tom okamihu odštartoval aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Profesionálni astronómovia prerátali jeho dráhu a zistili, že do našej planéty zhruba päťdesiatmetrové kozmické teleso nenarazí. No asteroid 2012 DA14 nás v piatok minie tak tesne, že bude k povrchu zeme bližšie, než niektoré družice na našej obežnej dráhe.

Rekordne blízko

Okolo Zeme poletujú tisícky väčších aj menších objektov. Zväčša nepredstavujú pre našu planétu hrozbu, niekedy sa však vynorí teleso, pri ktorom jestvuje riziko zrážky. V prípade aktuálneho asteroidu však vedci toto riziko vylúčili. Ak by podobný kameň vrazil do Zeme, zopakovala by sa takzvaná tunguská udalosť z roku 1908. Vtedy teleso z vesmíru zničilo tisícky štvorcových kilometrov lesa.

„Toto je vlastne rekordné priblíženie,“ hovorí pre Space.com Don Yeomans, šéf NASA pre sledovanie asteroidov. „Odkedy sme v deväťdesiatych rokoch začali preskúmavať oblohu, nevideli sme takýto veľký objekt tak blízko pri našej planéte.“

Asteroid 2012 DA14 bude od zeme zhruba 28-tisíc kilometrov. Vedci odhadujú, že podobne veľký objekt preletí popri našej planéte približne každých štyridsať rokov. Zásah býva podstatne zriedkavejší, len raz za každých tisícdvesto rokov.

„Hrozba zasiahnutia Zeme asteroidom je však reálna. A niekedy v budúcnosti k tomu dôjde,“ zdôrazňuje v tlačovom vyhlásení Slovenskej akadémie vied astronóm Ján Svoreň. „V minulosti sa to už stalo, ale v piatok v noci môžeme spať pokojne.“

Poriadne preskúmať

Po prelete popri planéte asteroid zmení dráhu. Odborníci odhadujú, že gravitácia Zeme ho odkloní bližšie k Slnku a blízko k Zemi sa nevráti na viac ako sto rokov. Vďaka blízkemu preletu môžu vedci preskúmať jeho zloženie, povrch a vytvoriť trojrozmernú radarovú mapu.

Výskum im prezradí nielen, ako vyzerala slnečná sústava pred miliardami rokov, ale aj aké následky by mohla zanechať prípadná zrážka.

NASA live z priblíženia asteroidu



Stream videos at Ustream