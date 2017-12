Google by mohol platiť aj iným európskym krajinám

Nielen Francúzi, ale aj iné krajiny v EÚ chcú od Google peniaze za používanie digitálneho obsahu.

14. feb 2013 o 16:00 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Platba vo výške 60 miliónov eur do fondu pre rozvoj francúzskych médií nemusí byť v Európe jedinou svojho druhu. Peniaze by mali poputovať aj do ostatných krajín. Myslí si to aspoň šéf Združenia európskych vydavateľov.

Grant, ktorý Google zložil vo Francúzku, má pomôcť médiám upevniť si na internete svoje postavenie. Má sa jednať o kompenzáciu za to, že Google v neobmedzenom rozsahu používa vo svojich službách úryvky z ich diel. Francúzi žiadali platby za každé upotrebené dielo, nakoniec sa však dohodli na spoločnom fonde.

Google začal v decembri dohadovať podobný systém v Belgicku, k urýchlenej aktivite ho však vyzývajú aj Nemci. Ako bolo zrejmé z dohody v prvej z európskych krajín, rovnaké kroky by sme mohli očakávať u každého člena EÚ.

„Vyhľadávače tvoria až 90 percent zisku z online inzercie, z ktorej nezanedbateľnú časť môžu zobrazovať iba preto, že majú bezplatný prístup k profesionálnym správam a obsahu vytvoreného médiami,“ povedal pre Reuters Fancisco Pinto Balsemao, šéf EPC.

Informovala o tom agentúra Reuters.