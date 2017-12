Vesmírne vozidlo Curiosity vyvŕtalo na Marse dieru

Curiosity vôbec prvý raz vŕtalo na červenej planéte.

12. feb 2013 o 18:12 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vyzerá ako obyčajná diera na povrchu planéty. V skutočnosti sú však dve, jedna vedľa druhej.

Tá plytkejšia slúžila len na test a prakticky aj na očistenie zariadenia od prípadných nečistôt, ktoré mohli pochádzať zo Zeme. No vedľa nej, naľavo (na snímke NASA), prvý skutočný vrt, aký kedy ľudské vozidlo vytvorilo na Marse. Má ukázať, aké boli kedysi podmienky na našom planetárnom susedovi.

„Veríme, že sme nazbierali dosť materiálu zo skaly,“ hovorí vo vyhlásení NASA Avi Okon, ktorý má v americkom vesmírnom úrade na starosti vŕtanie. „Dosť nielen na očistenie hardvéru, ale aj na vzorky.“

Práve tie by malo vesmírne vozidlo Curiosity preskúmať. Prach z vrtov putuje najskôr do malých komôr, ktoré slúžia na dočasné uskladnenie vzoriek. Neskôr ich rover preoseje a takto upravené vzorky presunie do dvojice malých chemických laboratórií, ktoré nesie na svojej palube.

Výsledky po analýze by mohli vedcom prezradiť, aké podmienky panovali na dnes suchej a studenej planéte pred miliardami rokov.