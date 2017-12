Rakúski vedci vyvíjajú superrýchle kvantové počítače

Londýn (TASR) - Od vynájdenia počítača sa vedci a technici nesnažia o nič iné, len ako ho urobiť čo najrýchlejším a najvýkonnejším. Elektronické súčiastky počítačov sa každý rok zmenšujú...

17. jún 2001 o 19:07 TASR

Londýn (TASR) - Od vynájdenia počítača sa vedci a technici nesnažia o nič iné, len ako ho urobiť čo najrýchlejším a najvýkonnejším. Elektronické súčiastky počítačov sa každý rok zmenšujú, a aj napriek tomu sú schopné uchovať viac dát a robiť viac úkonov.

Podľa najradikálnejšej teórie vývojových pracovníkov, ktorá vychádza z kvantovej fyziky, by sa však počítače mohli úplne zaobísť bez väčšiny týchto súčiastok a ich úlohu by mohli prebrať elektricky nabité častice - ióny, uvádza britská rozhlasová stanica BBC.



Niekoľko takýchto počítačov už existuje, akurát sa nepodobajú na modernú elektroniku, ale vyzerajú skôr ako zbierka elektróniek zo starých televízorov, keďže ióny pracujú vo vákuu. Problém je však v tom, ako usmerniť ióny tak, aby spracovávali informácie požadovaným spôsobom.



Vedci z inštitútu teoretickej fyziky v rakúskom Innsbrucku sa domnievajú, že im tento hlavolam podarilo vyriešiť. Vymysleli totiž metódu usmerňovania pohybu iónov po špecifických dráhach pomocou laserov.



Časy, keď si budeme v obchodoch kupovať kvantové počítače, sú zrejme ešte ďaleko, ale tieto počiatočné úspechy vedcov napĺňajú nádejou. Kvantové počítače s regulovanými iónmi by totiž mohli vyriešiť problémy, s ktorými by sa súčasné počítače borili milióny rokov, uzatvára BBC.