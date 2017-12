Náučno-zábavný slovník počítačovej terminológie (VI. časť U - Z )

Update; UPS; USB; WYSIWYG; Zamrznutý, skapatý, stvrdnutý počítač; Zip, zazipovaný; Zip drive.

30. jan 2001 o 22:16 Marian Pavel, CDtip



Update

S pojmom Update sa dnes stretnete takmer v každom programe. V doslovnom preklade to znamená čosi obnoviť, vylepšiť. V počítačovom jazyku je Update aktualizácia programu poskytovaná bezplatne legálnym užívateľom software. To znamená, že ak prídete do obchodu, kúpite si a nainštalujete program, máte nárok na bezplatné vylepšenia produktu, jeho opravy a doplnky. Tie spravidla posiela producent programu poštou, alebo v civilizovanejších krajinách ako je Slovensko sa update vykonáva cez internet (viď funkciu Aktualizácia produktu vo Windows 98, alebo napríklad Internet Exploreri 4.01). U nás by však update programu cez internet užívateľa finančne zruinoval... Ako to už obyčajne býva, i update programu spadá do nekompromisných zákonov Mr. Murphyho. Tu je ich výber:

1. každým update sa poškodená alebo nefunkčná časť programu zafixuje a funkčná časť zasa poškodí

2. ak už program po update funguje, spadne systém a všetko treba od základu preinštalovať

3. po náročnom update programu a systému príde zákonite ďalšia verzia update, ktorú treba nainštalovať

4. update programu je pripravené zásadne skôr, ako producent uvedie prvú verziu programu na trh

UPS

Prosím vás hneď na úvod - nekričte toto slovo na ulici v biznis štvrti New Yorku. Zastaví sa pri vás hnedé auto s logom balíčka, bude chcieť prebrať zásielku a vy budete musieť trápne vysvetľovať, že ste nemali na mysli známu prepravnú spoločnosť, ale periférne zariadenie k počítaču! Ťažko povedať, ktorý škodoradostný technik dal tomuto praktickému zariadeniu názov UPS a či bolo skôr, ako vznikla spomínaná prepravná spoločnosť... Nechajme to radšej tak. Čo to UPS je? Ide o malú krabičku, alebo veľkú krabicu, ktorá sa z jednej strany pripojí k počítaču a z druhej do elektriky. Za úlohu má zachrániť počítač pred výpadkom elektrickej energie. V praxi to vyzerá takto - pracujete na počítači a sekretárka vsunie do elektrickej zásuvky špirálu, aby si uvarila tretie kafe od rána. V tej chvíli urobí zásuvka "rach" a všetko zhasne. Všetko? Nie, pretože obrazovka vášho počítača veselo bliká ďalej! A za tým stojí UPS. UPS delíme na tie, ktoré dodajú elektrický prúd isté časové obdobie po výpadku energie a vy môžete nerušene pracovať ďalej. Potom sú tu menej výkonnejšie prístroje - tie stačia zadať počítaču softwarový príkaz na to, aby ukončil všetky procesy a korektne sa vypol. Aj činnosť UPS sa riadi Murphyho zákonmi fungovania. Preto sa na ne nespoliehajte a sekretárkam odoberte špirály...

USB

V minulom dieli nášho seriálu sme preberali heslo Plug And Play. S týmto heslom má čosi spoločné ďalší pojem - USB. Ide totiž o absolútnu novinku na poli počítačových technológií, teda ak hovoríme o masovom rozšírení v nových modeloch počítačoch. USB = Universal Serial Bus. V ľudskej reči počítačových analfabetov to znamená zásuvku v počítači, kam možno zapojiť prídavné zariadenia - monitor, myš, tlačiareň, a podobne. Výhoda USB portu spočíva v dvoch základných parametroch - zásuvka je konečne absolútne rovnaká pre všetky zariadenia, takže sa už nestane, že prípojku tlačiarne zapojíte do vstupu pre SCSI port a podobne. Druhou výhodou je, ktorú výdatne propaguje Microsoft, že napr. systém Windows 98 podporuje USB natoľko, že počas behu počítača môžete pripájať externé zariadenia a počítač ich okamžite rozpozná a začne používať. Teoreticky by to malo vyzerať tak, že do zapnutého počítača s USB portom pripojíte scanner a nascanujete si obrázky, hneď na to scanner odpojíte a pripojíte si druhý monitor, aby ste si obrázky mohli upraviť a po tejto činnosti monitor odpojíte, aby vám mohla bežať tlačiareň, prípadne to všetko zapojíte do počítača naraz. Už i na Slovensku existuje niekoľko vybraných jedincov, ktorí popísaný postup na vlastné oči, nie je však dodnes jasné, či išlo o čiernu mágiu, alebo reálnu prácu počítača...

WYSIWYG

(What You See Is What You Get). Voľne sa dá tento výraz preložiť ako "vidím to, čo robím." Ide vlastne o označenie spôsobu práce s DTP (Desk Top Publishing) programami a ešte výraznejšie sa tento výraz udomácnil v označení spôsobu práce s HTML editormi. Ak chcete vytvoriť napríklad internetovú stránku, existujú dve možnosti - buď ju naprogramujete (zložitejšie, náročnejšie), alebo ju vytvoríte jednoduchými ťahmi myšou vo WYSIWYG editore - miesto príkazov a riadkov so súradnicami vidíte na obrazovke reálnu podobu stránky, v tom istom čase, ako ju vytvárate. Typickým WYSIWYG editorom je napríklad Frontpage Express, súčasť prehliadača Internet Explorer 4.0. Na záver by sme radi dodali ešte jeden postreh - užívatelia by si nemali mýliť výraz WYSIWYG - vidím čo robím s výrazom WYSIWYK - viem, čo robím. Ak pracujete s počítačom, sú to dva absolútne rozdielne pojmy :-)

Zamrznutý, skapatý, stvrdnutý počítač

Týmito poetickými výrazmi sa označuje prístroj, obyčajne počítač typu PC alebo Macintosh, ktorý v životne dôležitých situáciách (30 sekúnd pred ubehnutím termínu na odovzdanie 1 -stranového referátu generálnemu riaditeľovi, po dvojhodinovom retušovaní obrázku, či tesne pred tým, ako v hre zlikvidujete nepriateľa, na ktorom ste pracovali týždeň) zaujme pozíciu "mrtvého brouka" a ukazovateľ myši na obrazovke ostane nehybne stáť napriek tomu, že užívateľ trhá myšu a mláti do klávesnice ako zmyslov zbavený. Po "stvrdnutí" počítača sa obyčajne stratia všetky neuložené dáta, preto neostáva nič iné, ako sa upokojiť, počítač zreštartovať a prácu opäť trpezlivo začať odznova. Nie každému sa však popísaný postup podarí dodržať, preto prosím ospravedlňte hrubé výrazy ľudí pracujúcich za počítačom a vedzte, že neslušných hrubiánov z nich urobila technika.

Zip, zazipovaný

Ďalší výraz možno evokuje k myšlienke na zariadenie oblečenia v strednej časti tela, zips, ale s týmto to má spoločné len málo. Teda, ako sa to vezme. S týmto výrazom sa najčastejšie stretnete práve vtedy, ak o ňom nič neviete. Väčšinou vám strčí šéf do ruky disketu so zazipovaným súborom a nariadi vám okamžite ho otvoriť a vytlačiť. Čo si počnúť? Zip je komprimačný formát pre počítače PC. To znamená, že súbor, ktorý má dajme tomu 1,6 MB a tým pádom sa nezmestí na disketu, môžeme pomocou ZIP programu skomprimovať dajme tomu na 1 MB a tak ho na disketu dostaneme. Je logické, že zazipovaný súbor musíme ešte odzipovať, aby sme súbory mohli znova otvoriť. Na to potrebujeme komprimačný program ZIP, ktorý je možno zohnať ako shareware na internete. Existujú aj iné komprimačné programy a formáty, ale o tých v budúcom hesle.

Zip drive

Ak sa snažíte o asociáciu s heslom "ZIP", ubrzdite a týmto smerom vôbec nemyslite. ZIP drive je prenosné médium, ktoré vyrába spoločnosť Iomega. Je to vlastne disketa, teda médium o niečo väčšie ako disketa, ktorá namiesto 1,44 MB dokáže pohltiť až 100 MB dát. Zip mechaniku a médium spoznáte podľa modrej farby a toho, že je neuveriteľne pomalá. Zip drive delíme na paralelné a SCSI. Rozdiel je medzi nimi minimálny paralelné sa napájajú do paralelného portu a SCSI sa napájajú do SCSI portu a SCSI drive je o máličko rýchlejší ako paralelný. Všade vo svete sa vám vysmejú, keď sa priznáte k pužívaniu ZIP, pretože u technicky kultivovaných národov prežívajú boom optické mechaniky. Na Slovensku je však ZIP veľmi rozšírený, preto sa jeho kúpe nevyhnete pre dôvody kompatibility.