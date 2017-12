Nová veľká vec od Apple majú byť hodinky

Prehnutý displej a nové technológie. Apple údajne pracuje na projekte, ktorý má oživiť náramkové hodinky.

11. feb 2013 o 15:55 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Dnes ich na ruke nosí relatívne málo ľudí. Náramkové hodinky sa vytrácajú z každodenného života už niekoľko rokov a sú skôr symbolom prestíže a športového životného štýlu, než potrebou. Apple však údajne pracuje na projekte, ktorý by mohol všetko zmeniť.

Denník New York Times prichádza s informáciou, že nové zariadenie vo formáte náramkových hodiniek by mohlo otvoriť komfortnú cestu k digitálnym službám. Elektronické platby či palubné lístky by boli s takýmto zariadením pohodlnejšie v porovnaní so smartfónom.

Zaplatiť v kaviarni

Experimentálne zariadenie využíva mobilný operačný systém iOS, ktorý má Apple vo všetkých svojich produktoch: či už ide o smartfóny, tablety, alebo hudobné prehrávače. To otvára priestor pre nekonečné možnosti dodané na zápästie formou aplikácie.

Hrať na hodinkách hru Angry Birds príliš nedáva zmysel. Ak vám však hodinky pripomenú z plánovača úlohu, zobrazia prichádzajúce správy alebo vám pomôžu vyrovnať účet v kaviarni či reštaurácii, môže to byť praktické.

Do úvahy prichádzajú aj funkcie pre sledovanie zdravotného stavu či miery každodenného pohybu.

S podobnými informáciami pracuje aj Wall Street Journal. Ten však poukazuje na obchodné jednania prebiehajúce medzi firmami Apple a Foxconn.

Tu môže čínsky výrobca ponúknuť nielen výrobné linky svojich fabrík, ale aj technológie, ktorými Apple nedisponuje. Hovorí sa najmä o úsporných displejoch s malými uhlopriečkami.

Spoľahlivé informácie?

Informácia o prehnutom displeji pod sklom sa spája s minuloročnou novinkou od výrobcu ochranných skiel Gorilla Glass. Firma vyvinula technológiu pre výrobu ohybného skla s názvom Willow Glass.

„Bez pochýb ho môžete ovinúť okolo akéhokoľvek valcovitého útvaru, ktorým by mohlo byť kľudne i zápästie,“ hovorí Pete Bocko z firmy Corning Glass Technologies.

Z minulosti je zrejmé, že svetové médiá priniesli viacero špekulácií, ktoré sa nepotvrdili. V tomto prípade sa však zdá, že renomované denníky majú spoľahlivý kontakt na ľudí, ktorí sú priamo v stredobode diania.

Apple informácie nekomentuje a všetko necháva na fantázii budúcich zákazníkov.