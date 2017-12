Senzor dohliadne na hádzanie balíkov

Je pravda, že špeditéri kopú do balíkov ako na futbalovom zápase a hádžu ich z kopy na kopu? Pravdu môže odhaliť senzor.

11. feb 2013 o 11:44 Milan Gigel

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Nová inteligentná etiketa môže odhaliť, akému stresu bola zásielka vystavená počas prepravy. Na trase od odosielateľa k prijímateľovi sníma na balíku otrasy a vibrácie, aby ich zaznamenala do zabudovanej pamäti.

Tie je možné pri doručení cez bluetooth načítať do smartfónu, aby softvér upozornil na možné poškodenie zásielky. Pri preverení rizikových balíčkov priamo pred špeditérom môže technológia ušetriť čas pri prípadných reklamáciách.

Keďže signál dokáže pokryť 50-metrový okruh, na displeji svojho smartfónu uvidíte podozrenie na rozbitie zásielky pri preprave skôr, ak vám špeditér zaklope na dvere.

Vývojári zariadenia DropTag však nechcú osloviť iba podozrievavých zákazníkov poštových služieb. Predstavujú si, že ich jednoduchá etiketa by mohla poštám a prepravným službám pomôcť pri vylepšovaní kvality ich služieb. Pre každé depo, špeditéra či automobil by bolo možné zosumarizovať zozbierané informácie, aby bolo zrejmé kto so zásielkami nakladá opatrne a kto nie.

Náklady na výrobu etikety sú nízke. Firma je presvedčená o tom že lacné zariadenie v hodnote menej ako dva doláre by mohlo zvýšiť kvalitu služieb a zaistiť elektronický dohľad nad zásielkami.

Ak by v pamäti bol aj jedinečný identifikátor spárovaný s logistickým softvérom, každý balíček by bol pod kontrolou na celej trase.

Na komunikáciu s etiketou postačí akýkoľvek smartfón, hoci aj v automobile špeditéra. Ten dokáže pomocou svojej GPS výbavy priradiť k udalostiam aj miesto ich vzniku.

Priplatíte si za službu krehké a pošta okamžite lepí na balíček senzor. Pri reklamácii už nie je problém s dokazovaním či je na vine zlé balenie na strane odosielateľa alebo necitlivé zaobchádzanie pri doprave.

Informoval o tom magazín DigitalTrends.