Náučno-zábavný slovník počítačovej terminológie (V. časť S - T )

28. jan 2001 o 8:34 Marian Pavel, CDtip

Scanner

Je to ďalší diablov vynález, ktorý nečisté sily používajú proti počestným ženám. Scanner je zariadenie, ktoré si chlapi vymysleli na to, aby mohli prenášať hanbaté obrázky z Playboya do počítača a kochať sa nimi na obrazovkách, prípadne v špeciálnych programoch prirábať tváram svojich manželiek iné telá. Je to optické zariadenie, ktoré dokáže načítať obrázok, alebo text z papierovej (prípadne umelohmotnej) predlohy a dáta zobraziť v rovnakej podobe na obrazovke počítača. Scannery sa líšia nielen cenou a veľkosťou, ale i kvalitou výsledku. OCR scannery konečne dokážu previesť text na papieri do textového editora, čo de facto znamená koniec prepisovaniu. Ak si scanner predstavujete ako obrovské vrčiace zariadenie, skúste si zájsť do najbližších potravín a pozrieť sa, čím pokladníčka načítava čiarové kódy. Scannerom...

Server

Tento mystický názov patrí ústrednému počítaču - mozgoňu vo firme. Býva spravidla stredobodom siete a všetkých počítačov vo firme, slúži na to, aby sa počítače medzi sebou dokázali prepojiť a navzájom komunikovať. Takisto sa na server ukladajú všetky strategické dokumenty, preto automaticky prichádza k samovoľnému generovaniu Murphyho zákonov:

1. ak uložíte dokument na server, zákonite si neskôr nespomeniete na jeho názov a umiestnenie

2. ak si aj spomeniete, dokument nenájdete, pretože sa "stratil"

3. v čase, keď najviac potrebujete dokument, ktorý je uložený na serveri, preruší sa sieťové pripojenie

4. ak sa ponáhľate, na server sa nikdy nepripojíte na prvý raz

5. ak sa tam na prvý raz pripojíte, nespomeniete si na vaše meno a heslo

6. ak si aj náhodou spomeniete, už neplatí, pretože ho sieťový administrátor zmenil

7. najdôležitejšie informácie sa vždy nachádzajú práve v tej časti servera, kde nemáte prístupové práva

8. pri údržbe servera sa stratia práve tie dáta, ktoré ste deň predtým zmazali zo svojho počítača

9. ak server pracuje bezproblémovo dlhšie ako hodinu, čakajte katastrofu

10. pri serveri zatajujte dych, nerobte prudké pohyby a nepoužívajte vulgarizmy. Počet nevysvetliteľných "pádov" siete sa okamžite zníži o 80%

Shareware, freeware

Tieto dva pojmy si bežný užívateľ neustále mýli, preto pokladáme za svoju povinnosť vysvetliť ich. Rozdiel medzi nimi je totiž na prvý pohľad a trebárs i prvé dva týždne nepostrehnuteľný, potom však naberá diametrálne odlišný smer. Freeware i shareware sú v oboch prípadoch počítačové programy, majú spoločný spôsob distribúcie (CD-ROM typu CDtip, internet, diskety a pod.), líšia sa len v licenčných a autorských ujednaniach. Shareware je program, ktorý si môže užívateľ dopredu vyskúšať. Autorské práva sú aj naďalej zachované. Po uplynutí skúšobnej doby sa však užívateľ zaregistruje u autora alebo predajcu a zaplatí stanovený poplatok. V prípade, že užívateľ program nezaregistruje, ten buď prestane fungovať, alebo funguje i naďalej s predpokladom, že užívateľ bude mať výčitky svedomia a program zaplatí neskôr. Ceny shareware sa líšia prípad od prípadu, niekedy ide o dva-tri doláre, niekedy o 300 dolárov... Freeware je oveľa zaujímavejší - je zadarmo a užívateľ ho môže používať bezodplatne. Freeware väčšinou programujú študenti - pre radosť, alebo preto, že sa snažia dokázať softwarovým gigantom, že sa dá dobrý program napísať aj jednoduchšie ako ho píšu oni. Špeciálnu kapitolu tvorí tzv. dareware. Je to program, ktorý môžete používať až po tom, ako súhlasíte s názorom autora. Príklad: program Midi-Player 5.6 môžete používať až po tom, ako sa stotožníte s myšlienkou, že Mara Valachovie nevie korčuľovať. Ak si to nemyslíte a program napriek tomu použijete, dopustíte sa trestného činu...

Sieť

Pri tomto pojme možno opäť naraziť na možné dezinformácie. Nebudeme hovoriť o sieti z volejbalového zápasu, ani o pavúčích produktoch, ani o sieti sociálneho zabezpečenia. Na to zabudnite, pretože na pretrase bude sieť počítačov. Sieť nikdy netvorí jeden počítač, to je od začiatku nelogické tvrdenie. Dva počítače, spojené káblom, už možno nazvať sieťou, aj keď mnohým odborníkom na siete príde na jazyk slovo "chromá". Skutočná sieť predstavuje prepojenie desiatok, stoviek, tisícok, miliónov počítačov. V desiatkach, alebo stovkách sa bavíme pri podnikovej sieti, o miliónoch hovoríme vtedy, keď diskutujeme o Internete. Ústredným mozgom siete býva server. Je to spravidla najväčší počítač vo firme, ku ktorému sú pripojené všetky ostatné počítače, a pomocou neho dokážu medzi sebou komunikovať. Sieť je dobrá na dve činnosti. Tou prvou je výmena dát. V pondelok napíšete správu pre ekonomické oddelenie, ktorú treba ešte v ten deň večer spracovať. Pošlete ju na server a tam ju uložíte, pretože váš lokálny hardisk v počítači je preplnený (spravidla hrami, o ktorých šéf nevie). Pracovníčky ekonomického oddelenia v tej chvíli zistia, že sa nemôžu pre neznámu chybu pripojiť na server. V utorok večer sa chyba podarí odstrániť a v stredu ráno zistíte, že si nepamätáte, kam ste súbor uložili a ako sa volá. Celý deň strávite prehľadávaním siete a vo štvrtok vám neostane nič iné, ako súbor znova prepísať a na diskete odovzdať ekonómkam. V piatok hľadaný súbor samozrejme nájdete, keď sa úplnou náhodou pozriete do svojho adresára na serveri. Na tomto názornom príklade sme si ukázali, že sieť je na bežnú prácu nevhodná. Prečo ju potom nákladne zavádzajú vo väčšine firiem? Pretože existujú sieťové hry! Niet väčšej zábavy, ako keď si pätnásť kolegov zastriela proti sebe v akčnej hre Duke Nukem 3D, tento fakt dokonca chápu aj riaditelia a vedúci pracovníci a radi sa k hre pridajú! Vyskúšajte i vy tieto jediné výhody siete. Získajú si vás v priebehu niekoľkých sekúnd…

Slot

Ak si vážený čitateľ myslí, že zabŕdame do politiky, uj, vedľa sa trafil. Počítačový výraz slot nemá, nemal a dúfam ani nebude mať nič s pánom Slotom. Tento politikou smrdiaci pojem (presnejšie, smrdiaci močením z terasy a prepitou hlavou) označuje mini-zariadenie, ak sa to tak dá nazvať, kam sa vsúvajú všetky karty a zariadenia potrebné pre chod počítača. Vstup do slotu môžete vidieť v zadnej časti počítača, kde sa odkryje krytka, chytí sa karta, vsunie do otvoru a zároveň do slotu. Po vsunutí do slotu sa karta prišróbuje, aby v počítači netancovala a slot je plný... Práca so slotmi poskytuje mnoho zábavy a poučenia - tí, ktorí robili s počítačmi si isto spomenú na infarktom zaváňajúcu situáciu, kedy po dvojhodinovom márnom úsilí spojazdniť počítač zistili, že kľúčová karta sa zo slotu vysunula a nesedí tak, ako by mala. Inak sú sloty zdraviu neškodné a ako samotné zariadenie počítača nenápadné.

Trackpoint, trackball

Jedným z prvých počítačových hesiel, ktoré ste si vyžiadali vysvetliť vy, čitatelia, je trackpoint. S týmto slovom sa stretnete predovšetkým vtedy, ak kupujete, alebo vediete odborné debaty o počítačoch - notebookoch. Keď sa vyvíjali prenosné počítače, dizajnéri potrebovali odstrániť všetky prídavné zariadenia, ktoré by notebook zväčšovali a samozrejme i hyzdili. Jedným z nich je i myš, ovládacie zariadenie na pohyb kurzora a ovládanie operačného systému. Preto vznikol trackpoint. Ide o výstupok, ktorý je súčasťou klávesnice notebooku. Trecím pohybom do strán a klikaním na prídavné tlačidlá plne nahradzuje pohyb myšou, je nenáročný na priestor. Jeho nevýhodou je spočiatku malá presnosť pohybu, kým si užívateľ na nový ovládač nezvykne. Predchodca trackpintu je trackball. Ide o veľmi podobné zariadenie, kde namiesto výstupku užívateľ hýbe gulou zasadenou do ložiska a tým nahrádza pohyb myšou. S trackballom sa dnes stretnete už len v starších typoch notebookov, predovšetkým triedy x486.