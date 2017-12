Vedci nenašli mimozemské vysielanie

Veľký rádioteleskop skúmal perspektívne hviezdy s planétami. Na žiadny umelý signál nenarazil.

10. feb 2013 o 15:59 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Obrovská, zhruba stometrová anténa sa pomaly otáča za svojím cieľom. Presnejšie, tých cieľov je viac ako osemdesiat, ďalekých hviezdnych sústav, v ktorých pravdepodobne krúžia planéty.

Práve tam má ohromný rádioteleskop Green Bank hľadať tie tajomné signály. Najväčší smerovateľný rádio?ďalekohľad na svete totiž pátra po čomsi, čo si so serióznou astronómiou zväčša nespájame.

Na tri mesiace v roku 2011 sa však stal súčasťou programu SETI a pátral po umelých signáloch, ktoré by mohli pochádzať zo vzdialených hviezdnych končín. Zjednodušene: hľadal stopy po mimozemšťanoch.

Teraz vedci zverejnili výsledky po tomto prieskume. Obyvateľov vzdialených planét síce nenašli, vďaka výskumu však zároveň dokázali odhadnúť, aká je pravdepodobnosť inteligentného života kdesi v našej galaxii. Pohybuje sa asi jeden k miliónu pri hviezde, ktorá sa ponáša na naše Slnko.

Nie sú tam

Dnes odhadujeme, že len v našej Mliečnej ceste sú stovky miliárd až bilióny planét. Poznáme z nich viac ako osemstošesťdesiat, o ďalších tisíckach tušíme.

Práve na takýchto planetárnych kandidátov, na ktorých prítomnosť upozornil americký vesmírny detektív Kepler, sa zameral tím Jill Tarterovej. Astronómovia si v údajoch z kozmického zariadenia vybrali 86 hviezd, pri ktorých môže krúžiť viacero planét a aspoň nejaké sú v takzvanej obývateľnej zóne.

Potom vedci zapojili veľký rádioteleskop v Green Banku. Na každú hviezdu hľadeli zhruba dvanásť hodín, výsledkom však bolo iba päť minút použiteľných údajov.

Medzi nimi sa objavilo viac ako päťdesiat podozrivých signálov, napokon sa však ukázalo, že ani jeden z nich nepochádza z ďalekých hviezd. Ak tam niekde mimozemšťania aj sú, ich vysielanie odborníci nezachytili.

„Nenašli sme žiadneho ET,“ hovorí pre Universe Today Andrew Siemion z Kalifornskej univerzity v Berkeley. „No túto štatistickú vzorku sme prvý raz dokázali využiť na určenie jasných hraníc pravdepodobnosti v prípade výskytu inteligentných civilizácií. Takých, ktoré vysielajú na vlnách, medzi ktorými sme hľadali.“

Nájdeme na niektorej exoplanéte inteligentný život? ILUSTRAČNÉ FOTO - NASA/ESA

Stratené seno aj s ihlou

Vedci sa totiž zamerali na takú oblasť rádiovĺn, ktoré sa podľa našich súčasných znalostí v kozme prirodzene nevyskytujú - musí ich teda niekto úmyselne vytvoriť. A ešte aj medzi nimi si vybrali na preskúmanie len veľmi uzučkú oblasť žiarenia.

„Hľadanie mimozemskej inteligencie je stále v plienkach,“ zdôrazňujú podľa pripravovanej štúdie pre odborný magazín The Astrophysical Journal vedci. „A je ešte veľa miest a parametrov, ktoré treba preskúmať. V skutočnosti to je ako hľadanie ihly v kope sena, keď ani netušíte, kde to seno je.“

Astronómovia odhadujú, že keby takýmto spôsobom aj náhodou narazili na vzdialenú inteligenciu, bola by vo svojom vývoji ďaleko pred ľudskou civilizáciou.

Zároveň si myslia, že ak v kozme vôbec jestvujú iné civilizácie, len na menej ako jednom percente vhodných planét majú takú úroveň, že vôbec dokážeme zachytiť ich vysielanie. To znamená, že na prípadnú komunikáciu by bola vhodná asi každá miliónta z hviezd v našej galaxii.