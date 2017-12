Ubuntu bude v mobiloch už v októbri

Nový smartfón s operačným systémom Ubuntu bude na jeseň. Detaily drží firma v tajnosti.

8. feb 2013 o 16:00 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ambície vývojárov operačného systému Ubuntu by sa mali ukázať už na jeseň. Firma za softvérom informovala o tom, že v spolupráci s partnerom dodá na trh prvé smartfóny s novým mobilným systémom v októbri.

Vyskúšať to chce na dvoch svetových trhoch, detaily uvedenia však zatiaľ drží v tajnosti. Rôzne indície naznačujú, že pôjde o kľúčové krajiny a jednou z nich by mohli byť Spojené štáty. Vývojári dúfajú, že aj napriek silnému Androidu by na trhu mohli uspieť.

Firemný segment

Svoju obchodnú stratégiu odvíjajú hlavne od špecifických požiadaviek trhu. Zaujala ich podniková sféra, ktorá dôveruje platforme BlackBerry aj napriek tomu, že na trhu nie je lídrom.

Firmy hľadajú bezpečnú platformu s bezpečnými službami, ktorú im BlackBerry dokáže ponúknuť. Ubuntu by mohlo zvoliť podobnú stratégiu.

Kým Android a iOS sú pevne naviazané na služby pre spotrebiteľov z domácností prahnúcich po zábave, nové mobilné systémy by sa mohli pevnejšie zamerať na podnikový segment a spotrebiteľov, ktorých požiadavky vybočujú z každodenného štandardu.

Ubuntu počíta s tým, že k ich smartfónom bude možné pripojiť veľký monitor a klávesnicu, aby si ľudia so sebou nosili plnohodnotný počítač. Stačí prepojiť zopár káblov zo stolového počítača k mobilu a cítite sa ako doma.

Bude šifrovať?

Rozhodujúcim by mohlo byť súkromie, ktoré by vedel operačný systém zaistiť šifrovaním dátových spojení. V dobe, keď krajiny intenzívne menia legislatívu a robia všetko pre to, aby mali plnú moc nad počítačmi a mobilmi, platforma zaistená šifrovaním by mohla osloviť množstvo používateľov.

Veľa však záleží nielen na snoch a zámeroch vývojárov. Dôležitý je hardvér, na ktorom mobilný systém Ubuntu predstavia a aplikácie, ktoré sa pre systém začnú objavovať.

So systémom pre masy už uspieť nemožno. Oslovením okrajových skupín možno dosiahnuť úspech.

Informoval o tom magazín DigitalTrends.