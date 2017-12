Na Mesiaci chcú vytlačiť 3D základňu

Z mesačného prachu majú vzniknúť budovy, ktoré by ochránili vesmírnych výskumníkov pred radiáciou.

1. feb 2013 o 10:45 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Čo všetko potrebujete na to, aby ste na pustom mesačnom povrchu postavili jednoduchú základňu? Malú jadrovú elektráreň, veľkú 3D tlačiareň, mesačný prach, pojivo a týždeň času.

Ak sa stroj pustí do pohybu, podľa predpísaných inštrukcií, vytlačí časti budovy, ktoré už treba len premiestniť na správne miesto a vzájomne pospájať.

Takýmto spôsobom možno postupne vybudovať výskumnú stanicu, ktorá by mohla poskytnúť útočisko pre vesmírnych vedcov. Píše o tom magazín Phys.org.

Vytlačiť si budovy

Práve 3D tlačiarne by mohli prekonávať bariéry pri dobývaní vesmíru. Nosnosť a kapacita vesmírnych plavidiel je obmedzená a tak treba v čo najväčšej miere počítať s využitím surovín, ktoré sú za hranicami našej atmosféry.

Technológie priestorovej tlače by mohli byť odrazovým mostíkom pre naštartovanie nového kozmického bádania.

Britská firma Forster+Partners za podpory Európskej vesmírnej agentúry (ESA) skúma možnosti tlačiarní, ktoré už dnes na zemi umožňujú tlač modulárnych stavieb.

Stroj, ktorý by v budúcnosti poputoval do vesmíru, by si však musel poradiť s výzvami ako vákuum, odlišná gravitácia či obmedzené materiálové zdroje. Kým na zemi kombinujú piesok so živicami, vo vesmíre treba siahnuť po inej taktike.

Prvý koncept, s ktorým F+P pracuje, vyzerá sľubne. Upravené zariadenie pracuje s imitáciou mesačného prachu, ktorý spája do monolitických prvkov pomocou oxidu horčíka a rôznych solí. Výsledkom sú panely s bunkovou štruktúrou, ktoré dokážu vytvoriť štít proti vesmírnej radiácii a rôznym mikroelementom.

Roky skúšania

Pri simulácii sa vývojárom darí a v súčasnosti sú schopní za jedinú hodinu vytlačiť štruktúry s výškou dvoch metrov. Technológia má však rezervy, takže rýchlosť tlače bude nutné zdvojnásobiť.

Trvá približne týždeň, kým tlačiareň vyrobí diely potrebné na postavenie celej budovy. Rovnaký čas bude potrebný aj na jej zostavenie.

Zrejme potrvá desaťroči, kým budú investori dostatočne presvedčení o možnom úspechu takejto misie. Ak by však sny iniciátorov projektu vyšli, mohlo by to odštartovať novú éru dejín ľudstva.

Informoval o tom TechCrunch.