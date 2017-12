YouTube uvažuje o platenom obsahu

Nový obchodný model by mohol priniesť nové peniaze do vreciek Google i filmárov.

31. jan 2013 o 10:30 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Internetový gigant má v pláne spoplatniť prémiový obsah na serveroch. Vďaka predplatnému by tvorcovia obsahu získali kapitál na jeho tvorbu. Google by popri nich zlepšil svoje príjmy, ktoré doposiaľ na YouTube generuje výhradne z reklamy.

Google podľa údajne aktívne komunikuje s kľúčovými tvorcami videí a počíta s tým, že platený obsah by mohol návštevníkom služby ponúkať už koncom tohto roka. To by mohlo odštartovať YouTube v podobe, akej ho nepoznáme.

Komukoľvek čokoľvek

Veľký potenciál sa skrýva v prevádzkovateľoch kábloviek a televíznych staniciach. Tie by mohli svojich zákazníkov získať aj na internete. Bez toho, aby pri tom museli používať vlastné technológie.

YouTube už dnes bez problémov zvláda zabezpečiť živé vysielanie, ale aj odlíšiť návštevníkov, či k videu pristupujú z krajiny, pre ktorú má vysielateľ licenčné práva na svoj obsah.

Konzumenti zábavy sa čoraz intenzívnejšie presúvajú od kolektívneho vysedávania pred televíznou obrazovkou k individuálnej zábave pri displeji svojho notebooku, tabletu či smartfónu. Google by tak modernizáciou služby YouTube iba kopíroval silnejúci trend meniaceho sa trhu.

Vytvoriť by mohol na internete prvý virtuálny priestor, ktorý s pokrytím nespočetného množstva návštevníkom dokáže ponúknuť odbyt pre tvorbu kohokoľvek – amatérskych tvorcov, filmových štúdií či samotných televízií.

Peniaze aj tvorcom

„Uvedomujeme si už dlhšiu dobu, že rôzny druhy videí vyžadujú odlišné typy modelov spoplatnenia,“ povedal hovorca firmy YouTube. „Mnoho z našich amatérskych tvorcov obsahu by mohlo získať príjmy z predplatného. A práve tak sa pozeráme na vec.“

Aj keď podobné projekty skúšali už iní, YouTube má šancu uspieť vďaka silnému postaveniu svojej služby na internete. Minulý rok služba dosiahla tržby vo výške 4 miliardy dolárov, v priebehu niekoľkých rokov by sa ich objem mohol zdvojnásobiť.

Informoval o tom Wall Street Journal.