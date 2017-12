:-) oslávil 20 rokov

20. sep 2002 o 0:00 © TASR 2002

Washington 19. septembra (TASR) - Bolo to pred 20 rokmi, keď výskumník Scott Fahlman, ktorý zasvätil svoj profesionálny život umelej inteligencii, naučil internet, ako sa smiať.

Fúzatý vedec pracujúci pre IBM sa najviac preslávil zábleskom inšpirácie, ktorá mu pomohla podieľať sa na vzniku internetovej kultúry so všetkou jej "negramatickou" slávou. Fahlman totiž 19. septembra 1982 prvýkrát napísal v správe na internete :-).

Usmievajúca sa "tvár" sa odvtedy stala neodmysliteľným základom internetovej komunikácie, keďže umožňuje 12-ročným dievčatám, ale i právnikom veľkých spoločností pohotovo dodať značku hovoriacu "veď len žartujem".

Novinka od vedca žijúceho v americkom Pittsburghu inšpirovala vytvorenie ďalších nespočetných "emotikonov", ako napr. ;-) označujúci žmurknutie či :-0 na vyjadrenie prekvapenia.

Fahlman podľa vlastných slov strávil rozprávaním sa o svojom "vynáleze" určite desaťkrát viac času, než mu trvalo vytvorenie známeho sledu znakov. Vyjadril tiež nádej, že jeho kariéra vo výskume bude úspešnejšia než :-).

Začiatkom 80. rokov sa počítačové siete ťažko hľadali mimo vedeckých oddelení univerzít a neprístupných vládnych zariadení. Avšak i vtedy sa mohli diskusie na jednoduchých "vývesných tabuliach" ľahko stať nepríjemnými, keď si urážliví používatelia zle vysvetlili poznámky nemienené vážne.

Po obzvlášť komplikovanom žarte o zamorení výťahu ortuťou prišli používatelia "vývesky" na univerzite Carnegie Mellon s najrôznejšími označeniami pre humorné poznámky, vrátane *, %, &, (#) či \__/.

Fahlman navrhol :-) spolu s upozornením "čítajte zboku". Už onedlho ďalší užívatelia počítačovej vývesky do svojich odkazov umiestňovali usmievavé tváre a tento zvyk sa rozšíril, keď používatelia internetu prišli na užitočnosť improvizovaného žmurknutia.

Podľa očakávaní usmievavá tvárička narazila počas expanzie internetom na prejavy nesúhlasu. "Ľudia dokázali komunikovať písaným slovom tisíce rokov bez rozhadzovania hrubých ideogramov po svojich pergamenoch. Je to, akoby bolo písané slovo špičkovou technológiou bez užitočných precedensov," sťažoval sa Neal Stephenson v roku 1993 v novinách New Republic.

Fahlman sa však na svojej internetovej stránke postavil za svoj výtvor. Ak by podľa neho Shakespeare písal krátku správu kritizujúcu nedostatok miest na parkovanie pre zamestnancov blízko divadla Globe Theater, možno by vytvoril podobnú nedbalú "prózu", ako všetci ostatní.

Spoločnosti Yahoo!, Microsoft i America Online zahŕňajú emotikony do svojich systémov pre rýchlu komunikáciu medzi používateľmi internetu, pokým telekomunikačné firmy, výrobcovia klenotov či internetoví obchodníci si registrujú obchodné značky produktov a sloganov obsahujúcich Fahlmanovu usmievavú tvár.

Fahlman však za svoj výtvor nikdy nevidel ani halier. Ak by totiž podľa jeho slov ľudí stálo používanie :-) čo i len pár centov, nikto by to nepoužíval. "Toto je môj malý darček svetu," dodal.