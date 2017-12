Prichádza nový Xbox. A nový Microsoft?

Presne pred týždňom začal Microsoft v Spojených štátoch predávať svoju hernú konzolu XBox. Softvérový gigant tak vstúpil na úplne nový trh, na ktorom dnes dominujú japonskí výrobcovia Sony, Nintendo a Sega. Trh herných konzol dnes rastie oveľa rýchlejšie,

21. nov 2001 o 22:30

Šéf Microsoftu Bill Gates sa hrá na novej konzole Xbox s návštevníkom obchodu Toys R‘ Us v New Yorku.

FOTO – REUTERS

ako stagnujúci sektor osobných počítačov, a Microsoft si od neho sľubuje vyššie zisky; do konca roku by chcel v USA predať milión až 1,5 milióna Xboxov.

Pri uvedení novej hernej konzoly sa pred týždňom šéf Microsoftu Bill Gates správal ako rocková hviezda: fanúšikom sa podpisoval na škatule Xboxu, nechal sa oslavovať davom a zhromaždeným osobne prvé kusy konzol predával. Zariadenie, ktoré môže okrem hier slúžiť aj ako DVD-prehrávač či prístroj na pripojenie na internet, sa v USA predáva za 299 dolárov (asi 15-tisíc korún). Do propagácie konzoly Microsoft investuje neuveriteľných 500 miliónov dolárov.

Podľa mnohých analytikov však firma prichádza na trh príliš neskoro: ak doteraz vstupovala do oblastí, ktoré sa len začínali rozvíjať, a v nich si dokázala rýchlo získať dominanciu, tentoraz prichádza na nasýtený trh a presvedčiť zákazníkov Sony či Nintenda, aby zahodili svoju starú konzolu a kúpili si novú od inej firmy, nebude ľahké. „Ale pozrite sa na Windows, Word alebo Internet Explorer,“ hovorí analytik MDR/Instat Brian O‘Rourke. „Keď prišli na trh, každý vravel, že sú to len lacné náhrady existujúcich kvalitnejších produktov. Microsoft bol však vytrvalý a dnes na trhu dominuje.“

Nevýhodu nového hráča si softvérový gigant nepochybne dobre uvedomuje a z viacerých firiem, ktoré s ním na konzole spolupracovali, sa ozývajú hlasy, že s novým produktom prišiel aj nový prístup Microsoftu k partnerom. Na rozdiel od minulosti gigant nevystupuje ako vševedúca dominantná spoločnosť, ktorej sa musia ostatní prispôsobiť, ale skôr ako nováčik, ktorý sa chce čo najviac naučiť.

„Často nás obviňujú z arogancie veľkých,“ hovorí viceprezident Microsoftu pre oblasť hier Ed Fries. „V tomto prípade to však bolo naopak. Prišli sme ako nová firma a všetci (vývojári hier) sa chceli s nami podeliť o názory, ako by mala naša konzola fungovať.“ Toto už nie je Microsoft, s ktorým sme pracovali kedysi, povedal jeden z pracovníkov hernej firmy Activision. „Naša spolupráca s Microsoftom v oblasti PC bola frustrujúcim zážitkom. Pri Xboxe je to však náhle slušná firma ochotná spolupracovať,“ vyhlásil. (rha, cnet, čtk)