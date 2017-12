Fifa 2002 – nielen slovenský futbal má problémy

Vždy na jeseň nám firma Electronic Arts okrem pokračovania iných úspešných športových sérií servíruje aj ďalší diel futbalovej hry FIFA. Po minuloročnom veľkom sklamaní, keď všetci znalci radšej zostali pri ročníku 99 alebo 2000, sme čakali, že si autori

25. nov 2001 o 22:30

Automatická synchronizácia systémového času v operačnom systéme Windows XP

V operačnom systéme Windows XP Professional existuje možnosť synchronizovať čas systému s internetovým časom.

Dvakrát kliknite na ikonu času na paneli nástrojov v časti Oblasť oznámení. V dialógovom okne Dátum a čas – vlastnosti kliknite na kartu Internetový čas a označte začiarkavacie políčko Automaticky synchronizovať s internetovým časovým serverom. Ak ste pripojený na internet, čas sa bude automaticky synchronizovať každý týždeň.

V prípade, že ste členom domény, čas sa väčšinou synchronizuje sieťovým časovým serverom a karta Internetový čas sa nezobrazí v dialógovom okne Dátum a čas – vlastnosti.

budú chcieť napraviť reputáciu. Nestalo sa a Fifa 2002 je len tieňom predošlej slávy série. Aj samotná grafická podoba, vlastnosť, ktorá sa ľahko s rýchlejším hardwarom zlepšuje, je na tom biedne.

Možno pribudli ďalšie polygony na postavách alebo nové pohyby a celkovo sa síce hráči podobajú svojim reálnym predlohám, ale sú smiešne pseudo-komiksoví a lesknú sa ako z porcelánu. Štadióny pôsobia ako z lepenkovej škatule a davy fanúšikov autori zvýraznili napriek faktu, že pôsobia celkovo dosť trápnym dojmom. Animácie nástupu na ihrisko alebo radosti po góle sú síce pôsobivé, ale všetky spomínané neduhy 3D enginu ich strhávajú nadol.

Hráčske publikum sa tešilo najmä na zlepšenú umelú inteligenciu mužstva. Počítačoví súperi však hrajú často úplne nezmyselne, zahadzujú vyložené šance a aj s pomocou zvláštne pískajúcich rozhodcov sa dajú ľahko poraziť. Brankári na oboch stranách zmätkujú, kedy sa len dá, a nech si nastavíte akúkoľvek hernú stratégiu, vaši spoluhráči hrajú rovnako ležérne a schémovito. Americkí autori asi veľmi klasickému futbalu nefandia, ale občas by ho mali aspoň z povinnosti sledovať. Potom by nenastalo ani také faux-pas ako nezmyselné štatistiky skutočných hráčov, ktoré robia z kvalitných útočníkov aj perfektných obrancov a naopak.

Jediným plusom je vylepšený systém prihrávok, keď už nestačí len stláčať tlačidlo, ale treba prihrávku nasmerovať a určiť jej razanciu. Podobne je to aj so strelami. Odobratie lopty sklzom si už tiež vyžaduje väčšiu zručnosť, ale tieto vlastnosti spolu so zaujímavým komentárom hru nezachránia.

Ak sa v EA namiesto „čačkania“ hráčov sústredia na poriadny herný model, možno sa nabudúce už dočkáme normálneho futbalu. Zatiaľ radšej ruky preč.

MICHAL GARDIAN

www.easports.com