Soul Reaver 2 – upírov príbeh

Raziel – napoly démon a napoly upír so schopnosťou absorbovať duše svojich obetí – nie je práve typickým kladným hrdinom akčných hier. Možno práve jeho temné schopnosti, ktoré využíva na svojej neortodoxnej ceste za záchranou sveta, sú príčinou popularity

8. feb 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

akčnej hry Soul Reaver.

Razielov životný príbeh úzko nadväzuje na udalosti prvého dielu, v ktorom prenasledoval svojho pôvodného pána, panovačného a chamtivého vampíra Kaina. Skokom do brány času a s pomocou Moebiusa, jedného zo strážcov času bude môcť zasiahnuť do Kainových plánov skôr, než sa rozpúta ničivá vojna medzi ľudstvom a upírmi.

Soul Reaver 2 je akčnou hrou z pohľadu tretej osoby, čím sa podobá svetoznámemu titulu Tomb Rider. Raziel na svojej ceste po striktne lineárnych úrovniach bojuje so živými i neživými démonickými nepriateľmi s pomocou rôznych chladných zbraní. Ešte dôležitejšou „pomôckou“ je však magický meč Soul Reavera, ktorý má obrovskú silu, ale daňou zaň je kradnutie duší zabitých nepriateľov, ktoré by inak slúžili na liečenie Razielových zranení.

Ak ho neustrážite, začne dokonca vysávať energiu samotnému Razielovi. V podstate to však nie je až taká tragédia, pretože okrem hmotného sveta sa Soul Reaver 2 odohráva aj v spirituálnom svete duchov, do ktorého sa Raziel môže kedykoľvek preniesť a dočerpať tam životnú energiu. Na to nadväzuje aj systém ukladania pozícií, ktorý je minimalizovaný len na niekoľko vzdialených lokalizácií vo všetkých úrovniach. Tento „konzolový“ spôsob je trochu nepríjemný v neskorších fázach hry, kde sa nachádzajú nepriatelia schopní prenasledovať Raziela aj do spirituálneho sveta a tam ho definitívne zabiť.

Grafická stránka hry patrí k tomu najpôsobivejšiemu, čo môžete na PC scéne nájsť. Až na niekoľko trocha odbitých postáv je hra plná úžasných interiérov aj exteriérov, atmosférických príbehových filmov priamo v engine hry a nádherných textúr zdôrazňujúcich ponurú gotickú atmosféru hry. Keď k tomu pripočítame slušnú zvukovú kulisu a prepracovaný príbeh, dostaneme kvalitnú akčnú zábavu, od ktorej snáď hráčov neodradí ani najmä zo začiatku nepohodlné ovládanie a v podstate nulová zábavnosť pri opakovanom hraní.