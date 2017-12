Medal of Honor: Spojenci útočia!

Téma druhej svetovej vojny sa v poslednom čase stáva čoraz populárnejšou aj v žánri 3D akčných hier. Len nedávno sme mali možnosť vysporiadať sa s nacistickou hrozbou v titule Return to Castle Wolfenstein a už je tu ďalšia hra, ktorá ponúka rolu hrdinskéh

15. feb 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

o amerického supervojaka. Tentoraz však nejde o fiktívny príbeh, ale o pokus zapojiť hráča do reálnych udalostí vojnového besnenia. Mnohí si iste spomínajú na pamätnú scénu vylodenia na normandskej pláži vo veľkofilme Zachráňte vojaka Ryana, ktorý sa ako jeden z mála dá považovať za historicky verný. Atmosférou veľmi podobnú scénu obsahuje aj Medal of Honor. Zúrivý beh z krytu do krytu medzi guľometnou a delostreleckou paľbou, lemovaný padlými spolubojovníkmi, nenechá snáď nikoho pokojným.

Tým však ponuka hry zďaleka nie je vyčerpaná. Vyskúšať si môžete takmer všetko, čo okúsili americkí vojaci po svojom vstupe do vojny. Čakajú vás boje v malých vidieckych sídlach, zbombardovaných mestách alebo na nemeckých základniach. Okrem toho, že aj pri najťažšom stupni vydrží vaša postava viac ako jeden presný zásah nepriateľskej streľby, je už takmer všetko maximálne podriadené realite. Zbrane, uniformy a vojenská technika ako vystrihnuté z dobového dokumentu, veľmi dobre naprogramované správanie vojakov, reálne zásahové zóny na tele či skutočná nemčina z úst príslušníkov Wehrmachtu. Takmer na každom rohu na vás čakajú výborne naskriptované situácie a nuda či jednotvárnosť majú dovolenku. Daňou za to je lineárny postup úrovňami bez možnosti vybočiť z vytýčenej cesty, ktorý je však nadmieru pútavý.

Za vydarenou vizuálnou stránkou hry stojí rozhodnutie autorov použiť populárny Quake 3 engine. Vojaci vyzerajú a hýbu sa takmer ako živí, prostredie je nádherné a plné detailných reálií a okrem niekoľkých chybných kolízií polygónov patrí grafika medzi to najlepšie na trhu.

Obrovským plusom hry sú aj verné zvukové efekty a poctivá orchestrálna hudba. Jedinou vážnejšou chybou je, žiaľ, nie práve najdlhší herný čas (10-15 hodín), ktorú čiastočne nahrádzajú slušné možnosti hry viacerých hráčov. Na zážitok, ktorý vám hra ponúkne, sa však len tak nezabúda.