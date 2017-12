Ghost Recon: Pacifistom vstup zakázaný!

Prvými vojakmi zasahujúcimi v krízových oblastiach sveta nie sú tí, ktorých vidíme v televíznom spravodajstve: logika velí využiť najskôr služby dokonale vycvičených špeciálnych oddielov. Práve členom jedného z nich sa stanete v hre Ghost Recon z dielne .

22. mar 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

V roku 2008 totiž Rusko opäť začalo vystrkovať rožky a rozhodlo sa anektovať niektoré krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Ako prví zástupcovia slobodného sveta sa na horúcu pôdu rodiaceho sa konfliktu dostávajú príslušníci špeciálnej jednotky Duchov pod vaším velením.

Čaká vás pätnásť adrenalínových misií plných taktického postupu, rýchlych prepadov, záchranných operácií či demolačných prác odohrávajúcich sa najmä v otvorenej krajine. Pred každým bojovým nasadením si môžete svojich šiestich vojakov rozdeliť do troch minitímov a vybrať im výzbroj.

Žiaľ, nemáte pri tom zďaleka takú voľnosť výberu, ako by si hra zaslúžila. Vojaci majú podľa svojej špecializácie (ostreľovač, guľometník, ženista…) niekoľko pevne definovaných sád zbraní a extra kombinácie nie sú možné. Trocha to vynahrádza možnosť získať za splnenie extra úloh v misiách niekoľko super špecialistov so špičkovou výbavou.

V konkrétnej misii potom ovládate ľubovoľného člena tímu a tým ostatným určujete smer postupu a mieru agresivity s pomocou nie práve najdokonalejšieho príkazového systému. Nanešťastie, vojaci si až príliš často robia, čo chcú, nedokážu sa presúvať nepozorovane, menia si vami zadefinované nastavenia zbraní a vlastné správanie a zväčša nedokážu ani efektívne bojovať, takže často končia mŕtvi (a to dokonca aj po zásahu do ruky alebo nohy).

Nepriatelia sa nesprávajú o nič inteligentnejšie, využívajú len lepšie postavenie, svoje rýchle strojové reflexy a super zrak. Vám potom ostáva len často hru ukladať a snažiť sa čo najviac problémov riešiť s jediným vojakom. Aj takto vás však bude frustrovať nemožnosť prekonať niektoré malé terénne prekážky alebo vyliezť na trocha strmší kopec. Inak celkom dobrá atmosféra surovej bojovej akcie je tak značne narušená.

Technická stránka hry sa naopak autorom veľmi podarila a detailná grafika, aj keď veľmi náročná na hardvér, vás určite uchváti. Podobne kvalitná je aj zvuková kulisa. Ghost Recon je teda rozporuplným titulom, ktorý poteší najmä militantne založených hráčov, ktorí však jeho kvality ocenia asi až pri vydarenej hre viacerých hráčov, kde sú prirodzene hrubé nedostatky umelej inteligencie eliminované.