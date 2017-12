Bridge Commander: Kapitán na mostíku!

Star Trek nie je len televíznym seriálom, ale vďaka filmom, knihám či stolným hrám aj dokonale prepracovaným modelom budúcnosti našej galaxie. Odohrávajú sa v ňom rozličné konflikty, uzatvárajú spojenectvá, obyvatelia sa vydávajú na objavné cesty a to ...

28. mar 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Star Trek nie je len televíznym seriálom, ale vďaka filmom, knihám či stolným hrám aj dokonale prepracovaným modelom budúcnosti našej galaxie. Odohrávajú sa v ňom rozličné konflikty, uzatvárajú spojenectvá, obyvatelia sa vydávajú na objavné cesty a to všetko najmä prostredníctvom obrovských vesmírnych lodí. Kto zatúžil pri sledovaní populárneho seriálu stať sa veliteľom jedného takéhoto korábu, môže si to vyskúšať vo vesmírnej simulácii Star Trek: Bridge Commander.

Pri hre si sadnete na veliteľskú stoličku lode Federácie planét nazvanú Dauntless, ktorá prišla o svojho predošlého kapitána pri nečakanom výbuchu hviezdy. Na vás je, aby ste odhalili, čo stálo za týmto incidentom. Na vašom mostíku sa nachádzajú piati dôstojníci, ktorí sa podľa vašich príkazov starajú o chod všetkých systémov lode. Občas k vám zavítajú aj špeciálni hostia, napríklad známy kapitán Picard alebo veliteľ Data.

Pomocou celkom intuitívneho menu príkazov prenášate svoje rozhodnutia na zodpovedných dôstojníkov a postupujete rozvetveným príbehom, do ktorého zasahujú lode Cardassianov, Klingonov, Ferengiov či tajomných Romulanov. Takmer v každej misii sa budete musieť pustiť aj do boja, ktorý vďaka obrovským rozmerom lodí dosť pripomína starodávne bitky na mori, kde sa kapitán vždy snažil pootočiť svoju loď tak, aby mohol čo najefektívnejšie strieľať a zároveň zakryl slabé miesta na trupe. Tu sa už oplatí „opustiť“ mostík (nie je to nutné) a boj riadiť z prehľadnejšieho vonkajšieho pohľadu, kde môžete spolu so svojím bojovým dôstojníkom efektívnejšie útočiť, ničiť subsystémy lodí vašich protivníkov (napríklad generátor ochranných štítov) a lepšie manévrovať.

Všetky lode protivníkov majú svoje slabiny aj silné stránky a hoci sa súperi občas podľa nich nesprávajú, vaše chyby nezvyknú odpúšťať. Vtedy sa možno nahneváte na nešťastný systém ukladania pozícií len na začiatku niekedy dosť zdĺhavých a často až príliš vzájomne podobných a lineárnych misií. Vizuálna stránka hry má síce svoje muchy, ale veľmi atmosférický interný pohľad z mostíka lode s výborne vymodelovanými postavami posádky a pôsobivé zobrazenie okolitého vesmíru bohato vynahradzujú občasné nedostatky externého zobrazenia lodí. Zvukovú stránku, profesionálny dabing alebo orchestrálny soundtrack však môžeme len chváliť. Bridge Commander je teda aj napriek menším chybičkám výbornou vesmírnou simuláciou, ktorá môže osloviť nielen fanúšikov Star Treku.