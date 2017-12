Najpredávanejšie video hry

2. apr 2002 o 11:14 © TASR 2002

Los Angeles 2. apríla (TASR) - Šesť hier pre konzolu Xbox z dielne Microsoft Corp sa v období od 3. do 16. marca objavilo v rebríčku 20 najpredávanejších hier, čo predstavuje najlepší výsledok tejto konzoly. Xbox sa stal druhou najpopulárnejšou konzolou za PlayStation 2 (PS2), ktorá mala v rebríčku osem titulov. Prvú trojku uzatvára GameCube (Nintendo) s tromi hrami - dvomi pre príručný Game Boy Advance a jednou pre starší model PlayStation.

Spoločnosť NPDFunworld ďalej zistila, že najviac titulov vydal Electronic Arts Inc s piatimi hrami a nasledoval Take-Two Interactive Software Inc. so štyrmi.

Hra "Grand Theft Auto 3" (Take-Two) dominuje v celkovom rebríčku predaja od svojho uvedenia na trh v októbri minulého roka. Predaj titulov Take-Two je natoľko vysoký, že spoločnosť zvýšila prognózu ziskov na tento rok a jej akcie sa posilnili aj napriek vyšetrovaniu jej účtovných postupov.

Na druhej strane titul "State of Emergency" (Stav núdze), ktorý bol považovaný za prirodzeného nástupcu "Grand Theft Auto 3", začiatkom marca klesol z februárového druhého na siedme miesto.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na NPDFunworld prináša rebríček 10 najpredávanejších hier pre prvú polovicu marca:

Por. Titul Platforma Vydavateľ

1 Grand Theft Auto 3 PS2 Take-Two

2 Super Mario Advance 2 GBA Nintendo

3 Sonic Adventure 2 GameCube Sega of America

4 Knockout Kings 2002 PS2 Electronic Arts

5 Sonic Advance GBA THQ

6 Tiger Woods PGA 2002 PS2 Electronic Arts

7 State of Emergency PS2 Take-Two

8 Max Payne PS2 Take-Two

9 Rallisport Challenge Xbox Microsoft

10 Final Fantasy X PS2 Square EA