Codename: Outbreak – nezvyčajná akcia

19. apr 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Napriek tomu, že na prvý pohľad Codename Outbreak vyzerá ako ďalšia klasická akčná hra s tuctovým príbehom o invázii mimozemských parazitov, bolo by nešťastné zaradiť ju hneď do tejto kategórie. Už krajina pôvodu hry – vo svete PC hier exotická Ukrajina – dáva tušiť, že niečo bude inak. Hoci hra nie je primárne taktická, má jej dizajn potešiteľnú dávku realizmu. Do každej z misií, ktoré sa väčšinou odohrávajú v rozľahlých exteriéroch, si napríklad vyberáte dvoch vojakov z väčšieho tímu. Jedného ovládate vždy priamo, z pohľadu prvej alebo tretej osoby, a druhého pomocou šikovného menu základných povelov. Kedykoľvek však môžete ich roly vymeniť. Každý člen tímu má zopár základných štatistík podobných tým z RPG hier. Tie sa zlepšujú, ak je vojak nasadený v akcii. Ak ju ukončí zranený, nemôže byť použitý v ďalších misiách, až kým sa neuzdraví.

Ďalšou realistickou črtou hry je veľmi slušná umelá inteligencia nepriateľov. Dokážu vás obkľúčiť, kryť sa alebo vás odhaliť podľa zvukov. Našťastie aj váš spolubojovník dokáže konať autonómne a veľmi rozumne, takže pri opatrnom postupe dokážete zvládnuť aj nezvykle ťažké situácie. Zasadenie deja do blízkej budúcnosti sa odzrkadlilo na výbave vašich vojakov. Stále budete používať len jednu multifunkčnú zbraň, ktorá sa dokáže meniť z ostreľovačky na samopal či raketomet.

Na vašu ochranu slúži bojový pancier, ktorý nezastaví spŕšku guliek z bezprostrednej blízkosti, ale dokáže vás napríklad urobiť na chvíľu neviditeľným. Na grafické stvárnenie hry autori použili vlastný Vital Engine, ktorý dokáže zobraziť pôsobivé exteriéry, a hoci na pohľad nedosahuje kvalitu svetovej špičky, je oveľa univerzálnejší.

Zvuky sa držia zdravého štandardu a hudba zaznieva len občas, čo však vôbec nie je na škodu. Zamrzí len fakt, že sa autorom nepodarilo vychytať všetky programátorské „bugy“ a nezabránili občasnému zaseknutiu postavy o stenu a kolízii polygónov. Codename: Outbreak je však aj napriek tomu veľmi podareným dielom vhodným najmä pre skúsených hráčov, ktorí ocenia jej vyššiu náročnosť. Kladnému hodnoteniu pomáha aj veľmi priaznivá cena a niekoho snáď poteší aj kompletná lokalizácia do češtiny.