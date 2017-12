Wizardry 8 – pokloňme sa legende

Dnes už v hernej komunite ťažko budete hľadať človeka, ktorý si pamätá celú sériu RPG hier Wizardry. Od vydania legendárneho siedmeho dielu ságy už uplynulo desať rokov a predošlé diely neboli pre platformu PC. Wizardry však nepochybne patrí medzi základn

31. máj 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

é kamene hernej histórie a autori to pri tvorbe „osmičky“ našťastie dokonale pochopili a dali svojmu dielu tie najlepšie vlastnosti kvalitnej hry na hrdinov. Od tradične detailnej tvorby postavy cez výborný príbeh, kvalitné ozvučenie až po adekvátne grafické stvárnenie sveta Wizardry, ktorý v sebe kombinuje poctivé fantasy s prvkami moderných technológií.

So svojou partiou hrdinov, ktorú si môžete vytvoriť výberom z množstva klasických, ale aj ojedinelých rás, povolaní a vlastností alebo importovať z predošlého dielu, opäť budete krížiť plány zápornému Dark Servantovi. Pomocou troch dávnovekých artefaktov totiž chce získať takmer božskú moc, takže zachraňovanie vesmíru vás neminie, rovnako ako pre sériu typické viaceré možné ukončenia hry. Už prvé kroky po incidente v úvodnom videu presvedčia pravoverných RPG hráčov, že Wizardry 8 je to pravé. Nechýbajú tu funkčné odlišnosti postáv (Ranger vám napríklad neustále bude komentovať okolie), hromada štatistík a možností, množstvo dialógov vašich postáv medzi sebou alebo s mierumilovnými obyvateľmi sveta, ale hlavne poctivo prevedené a občas veľmi ťažké súboje s nepriateľsky naladenými bytosťami. Tu využijete okrem záplavy rôznych zbraní a brnení aj útočnú a obrannú mágiu, ktorá sa delí do šiestich škôl (mágia vody, ohňa, vzduchu, …) a každé kúzlo môžete podľa úrovne svojich mágov kúzliť s ľubovoľne nižšou intenzitou. Za úspechy v súbojoch získavajú všetky vaše postavy skúsenostné body, čo, pochopiteľne, ústi do zlepšovania ich vlastností.

V technickom spracovaní autori zvolili rozumný kompromis medzi hardvérovou náročnosťou a grafickou príťažlivosťou, a tak 3D scény nevyzerajú tak dokonale, ako v špičkových akčných hrách, ale na druhej strane nepotrebujú taký výkonný počítač. V oblasti zvukov, dabingu a hudby sa však nerobili žiadne kompromisy a vaše uši poteší skvostná audio kulisa. Wizardry 8 je tak viac ako vydarené pokračovanie legendy, ktoré by nemalo ujsť nikomu, kto chce aspoň pri monitore zažiť pravé epické dobrodružstvo.