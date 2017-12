POČÍTAČOVÉ HRY: Grand Prix 4 – pre lepší pocit z F1

Takmer zároveň so svojím najväčším sokom v F1 simuláciách – F1 2002 – prichádza na trh ďalší diel slávnej „formulovej“ série Grand Prix. GP4 prináša presný obraz Formuly 1 z konca minulej sezóny. To poteší najmä českých fanúšikov, pretože medzi jazdcami .

19. júl 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Takmer zároveň so svojím najväčším sokom v F1 simuláciách – F1 2002 – prichádza na trh ďalší diel slávnej „formulovej“ série Grand Prix. GP4 prináša presný obraz Formuly 1 z konca minulej sezóny. To poteší najmä českých fanúšikov, pretože medzi jazdcami ešte nájdu aj Tomáša Engeho zo skrachovanej stajne Prost. (Ten, komu by chýbali zmeny z prebiehajúcej sezóny, môže už dnes nájsť na internete súbory, ktoré veci uvádzajú do dnešného stavu.)

Na tvorbu tratí autori použili GPS dáta a množstvo fotografií a nebyť zopár nedostatkov najmä v absencii nerovností na niektorých okruhoch, nemali by sme im čo vyčítať. Do pretekov sa, prirodzene, môžete pustiť ako jazdec ľubovoľnej stajne a v trocha neprehľadnom menu prispôsobiť zložitosť jazdného modelu, dĺžku pretekov alebo počasie svojim schopnostiam. Môžete sa pustiť aj do detailného nastavenia vášho monopostu, ale hra ho celkom rozumne nastavuje aj sama. Po pár kolách vám asi bude jasné, že oproti F1 2002 je ovládanie formuly najmä z klávesnice oveľa pohodlnejšie a musíte sa skôr sústrediť na dokonalé zvládnutie každej zákruty. Vaše vozidlo vám teda odpustí aj v najreálnejšom nastavení mnohé chyby, ale súperi zvučných mien nie. Tí majú implementovanú presvedčivú umelú inteligenciu a najmä tí slabší vedia na trati „vykúzliť“ veľmi vierohodné kolízie alebo prestreliť šikanu.

Trocha rozporuplne pôsobí poškodzovanie vášho monopostu, ktorý sa dokáže „doplaziť“ k mechanikom aj na dvoch kolesách. Rovnako čudne sa autori postavili aj k vlajkovým pravidlám. Tie sú síce verne zobrazené a pretekári ich rešpektujú, ale zaráža ignorácia „stop and go“ penalizácie. Tá je nahradená len dočasným spomalením formuly. Taktiež „safety car“ budete čakať márne.

Grafika hry občas síce pôsobí až príliš „vyčačkane“, ale často budete mať pocit, že už nepotrebujete sledovať F1 v televízii. Najmä efekty súvisiace s dynamickou zmenou počasia vyzerajú úžasne. Veľké zlepšenie zaznamenali aj zastávky v boxoch. Monoposty síce nie sú vymodelované presne podľa skutočnosti, ale aj napriek tomu vyzerajú skvele, čo sa, žiaľ, nedá povedať o kokpitoch a volantoch. Zvuková stránka je prakticky identická so skutočnosťou, len hlasová komunikácia s boxmi by si zaslúžila rozšíriť. GP4 má určite zopár chýb. Medzi ne patrí aj veľká hardvérová náročnosť a občas trochu arkádové zjednodušenia. Oproti F1 2002, ktorá je až maniakálnou simuláciou správania sa monopostu, však dokáže zanechať lepší a komplexnejší F1 pocit spojený s väčšou hrateľnosťou aj pre nováčikov.