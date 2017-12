Ostrov spustí štátny pirátsky web

Malá karibská krajina Antigua nebude platiť americkým vydavateľstvám licenčné poplatky. Získala na to súhlas od Svetovej obchodnej organizácie.

29. jan 2013 o 13:00 Milan Gigel

ST. JOHN’S, BRATISLAVA. Antigua bude prvou krajinou sveta, ktorá bude prevádzkovať server s hudbou, filmami, softvérom a knihami, za ktoré nebude musieť platiť americkým vydavateľstvám. Pre tento projekt získala súhlas Svetovej obchodnej organizácie.

Drobná krajina sa topí v ekonomickej kríze odvtedy, čo USA zablokovali svojim občanom internetový prístup ku kasínam v tejto krajine. Práve na nich postavila svoju ekonomiku Antigua po tom, čo turistický ruch začal upadať.

Dlhoročný spor s USA sa javil ako neriešiteľný, preto krajina prišla s novým návrhom. Chce vybudovať službu s multimediálnym obsahom, ktorá by nahradila straty vzniknuté embargom. Kompenzáciou má byť oslobodenie od licenčných poplatkov USA.

„Multimiliardový dolárový priemysel našej krajiny, ktorý zamestnával 5 percent nášho obyvateľstva, sa scvrkol takmer na nulu,“ povedal pre Torrentfreak.com Carl Roberts, komisár Antiguy.

Mesačné predplatné?

Odhaduje sa, že služba by mohla fungovať na princípe P2P siete s mesačným predplatným. Používatelia by si mohli sťahovať hudbu, filmy a knihy bez obmedzení, v rámci pevne stanoveného paušálu. To by malo kompenzovať výpadok príjmov krajiny spôsobených bariérami zo strany USA.

„USA vyzvali Antiguu, aby pouvažovala nad riešeniami, ktorým by pomohli širšiemu spektru ekonomiky. Avšak Antigua opakovane prichádza na rokovania s nereálnymi požiadavkami,“ povedala pre agentúru Reuters hovorkyňa Nikenge Harmon z Americkej obchodnej komisie.

Pre USA sú piráti

To čo Antigua nazýva víťazstvom a cestou zo zložitej situácie, vníma USA ako pirátstvo. Niet pochýb, že služba bude pre občanov z USA nedostupná.

Antigua však bude môcť licenčnou kompenzáciou získať tržby na iných trhoch. To by však mohlo ohroziť trh americký.

Krajina sa opiera o rozhodnutie Svetovej obchodnej organizácie z roku 2007, kedy im bol vyčlenený limit vo výške 21 miliónov dolárov ročne, o ktorý môžu ukrátiť americké vydavateľstvá.

Informovala o tom britská BBC.