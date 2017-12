POČÍTAČOVÉ HRY: Jazz and Faust – netešte sa predčasne

Fanúšik dosť prehliadaného žánru klasických adventúr si v poslednom čase prišiel celkom na svoje. Pár titulov už vyšlo a na niekoľko ďalších sa môže tešiť. V prípade Jazz and Faust však veľké očakávania ostanú nenaplnené. Herným systémom ide o adventúru .

13. sep 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Fanúšik dosť prehliadaného žánru klasických adventúr si v poslednom čase prišiel celkom na svoje. Pár titulov už vyšlo a na niekoľko ďalších sa môže tešiť. V prípade Jazz and Faust však veľké očakávania ostanú nenaplnené. Herným systémom ide o adventúru zo „starej“ školy, ale hrateľnosťou, rozmanitosťou alebo zložitosťou pripomína Jazz and Faust súčasné komerčné snahy vydavateľstiev zjednodušovať hry pre čo najširšie publikum.

Skúsenému „adventúristovi“, ktorý má za sebou trebárs legendárnu sériu Monkey Island, totiž zvládnutie tohto titulu zaberie nanajvýš pár hodín intenzívneho hrania. Možno je dobre, že vychádza adventúra určená pre začiatočníkov, ale aby si autori zaslúžili pochvalu, museli by hru spracovať zaujímavejšie. Príbeh o dvoch námorníkoch a ich ceste za veľkým pokladom sa ešte ako-tak dá považovať za podarený najmä vďaka zaujímavým kulisám, do ktorých je zasadený. Menej príťažlivá je už výrazná priamočiarosť a hrateľnosť zúžená väčšinou len na hľadanie predmetov nešťastne poukrývaných vo vašom okolí. Tie dokonca ani nie je nutné v inventári kombinovať.

Dialógy, taká dôležitá súčasť hier tohto žánru, neobsahujú žiadne vetvenie a postava, s ktorou diskutujete, si len „odrapoce“ svoj text. Navyše akosi chýba výraznejší humor, ktorý by sa do takéhoto príbehu určite hodil. Nič na spôsob Sam & Maxa tu teda nenájdete. Možnosť hrať samostatne za postavu Jazza aj Fausta prináša len malé oživenie, obe časti príbehu sa totiž odohrávajú prakticky na rovnakých miestach a najmä Faustova časť je úplná bieda. Technicky je hra zvládnutá tiež len polovičato. Pozitívnym prvkom sú nízke hardvérové nároky, veľkým nedostatkom však nízke rozlíšenie (640x480). 2D pozadia s 3D postavami síce nie sú žiadnou inováciou, ale na takýto typ hry stále stačia. Autorom sa aspoň podarilo zvoliť celkom príťažlivý grafický štýl a postavy sú dobre otextúrované a rozanimované. Zvuky spolu s hudbou nijako neprekračujú hranice priemeru. Dabing do českého jazyka je zvládnutý profesionálne s hlasmi známymi aj z televízie. Občas v ňom však cítiť neosobný prístup. Jazz and Faust môžeme teda odporučiť len veľmi nenáročnému publiku. Znalci žánru si budú musieť nejaký čas ešte počkať.