POČÍTAČOVÉ HRY: Neverwinter Nights - RPG pre „profíkov“

Autori Neverwinter Nights vďaka vlastnostiam, ktoré pre svoju hru naplánovali, nemali pri jej tvorbe ľahkú úlohu. Vytvoriť vyspelú hru na hrdinov, ktorá bude disponovať kvalitnou časťou pre jedného hráča a zároveň dá „pánom jaskýň“ do rúk mocný nástroj ..

20. sep 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Autori Neverwinter Nights vďaka vlastnostiam, ktoré pre svoju hru naplánovali, nemali pri jej tvorbe ľahkú úlohu. Vytvoriť vyspelú hru na hrdinov, ktorá bude disponovať kvalitnou časťou pre jedného hráča a zároveň dá „pánom jaskýň“ do rúk mocný nástroj na tvorbu nových dobrodružstiev, je už samo o sebe dosť náročné. Navyše však autori zvládli aj prechod do plnohodnotnej 3D grafiky, pohodlné ovládanie a v neposlednom rade dobrú implementáciu pravidiel tretieho vydania AD&D. Všetci, čo sa báli, že Neverwinter Nights nedosiahne kvalít velikánov ako Baldur‘s Gate alebo Icewind Dale, si tak môžu oddýchnuť a vrhnúť sa na ďalšie epické fantasy dobrodružstvo.

Príbeh hrdinu, ktorého si, ako to už v RPG hrách býva, dôsledne vygenerujete, sa začína v meste Neverwinter na severe Forgotten Realms. Inokedy kvitnúce mesto bolo zasiahnuté morovou vlnou choroby zvanej Wailing Death. Od úplného vymretia obyvateľov môžu mesto zachrániť len bytosti, ktoré dokážu vyrobiť protiliek. Tie bežne v meste žili, ale teraz sa stratili a vašou úlohou bude vydať sa na cestu a bytosti nájsť. Navštívite známe miesta sveta Forgotten Realms ako Port Llast, Fort Ilkard, Luskan a ďalšie. Príbeh originalitou síce neoplýva, ale verte, že má pre vás pripravené dlhé hodiny (60-100) zábavy aj vďaka množstvu vedľajších úloh. Nehovoriac o tom, že vďaka takzvanému Aurora Toolset môžu tí skúsenejší vytvárať a na internete distribuovať nové dobrodružstvá, do ktorých sa môže zapojiť až 64 hráčov naraz. To robí z Neverwinter Nights prakticky nekonečnú hru.

Všetci skúsení RPG hráči sú citliví na vývoj svojich postáv v hre a spôsob boja. Vďaka novým pravidlám AD&D je vývoj postavy jednoduchší a prirodzenejší. Podobne ako v Dungeon Siege sa základné vlastnosti postavy zlepšujú na základe priamych akcií (napríklad boj s lukom logicky nezvyšuje silu, ale obratnosť) a váš hrdina sa môže postupne zdokonaliť prakticky vo všetkých oblastiach. Boje sú zábavné a intuitívne, hoci občas zamrzí zlyhávanie umelej inteligencie vašich spolubojovníkov aj nepriateľov.

3D engine, ktorý autori použili, pôsobí občas dosť rozporuplne. Na jednej strane sú tu nádherné svetelné efekty, množstvo tieňov a ďalších grafických „vychytávok“. Zarazí však malý počet polygonov a celkový dojem hrubej grafiky. Zvuky a hudba sú však na tom podstatne lepšie.

Neverwinter Nights tak síce má zopár drobných nedostatkov, ale každý fanúšik žánru si ju môže pokojne pridať do zoznamu obľúbených.