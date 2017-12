Irán tvrdí, že poslal do vesmíru opicu

Západ sa obáva, že Teherán nechce skúmať vesmír, ale vyvíja strely dlhého doletu.

28. jan 2013 o 15:32 Matúš Krčmárik

TEHERÁN, BRATISLAVA. Iránsky jadrový program napreduje. Po červoch, potkanovi a dvoch korytnačkách sa krajine zrejme podarilo dostať do vesmíru opicu. Teherán tvrdí, že týmto sa pripravuje na vyslanie ľudskej posádky, ktorá by mala do vesmíru letieť okolo roku 2020.

Opica ako človek

Prvý pokus vyslať opicu v roku 2011 nevyšiel, teraz už údajne áno. „Irán úspešne vystrelil kapsulu s kódovým menom Pišgam (Pionier), v ktorej bola opica. Tá sa potom aj nepoškodená dostala na zem,“ uviedol odbor ministerstva obrany pre letectvo. Opica vraj prežila.

Podľa teheránskej televízie al­Alám opica letela vo výške 120 kilometrov. Opicu si iránski vedci vybrali, lebo sa veľmi podobá človeku a môžu na nej skúmať vplyv kozmického letu na organizmus. Údaje využijú pri prvom lete človeka.

Irán sa svojím vesmírnym programom snaží svetu ukázať, že patrí medzi rozvinuté krajiny. Paradoxne, krajina je teraz vo veľkej kríze, za ktorú môže autoritársky režim a sankcie západných krajín. Tie sa obávajú najmä jadrového programu Iránu.

Jeho súčasťou by mohol byť aj vesmírny program. Ak totiž vie krajina vystreliť rakety do vesmíru, vedela by ich teoreticky poslať aj na ciele na zemskom povrchu. Podobná kritika sa ozýva aj pri severokórejskom vesmírnom programe. Teherán tieto obvinenia odmieta.

Veľká vesmírna zoo

Aj americký historik Tim Stanley tvrdí, že krajina by mohla radšej nakŕmiť vlastných ľudí. Vesmírny program je podľa neho len zámienkou.

„Ale možno som len príliš nedôverčivý a Irán sa v skutočnosti snaží vytvoriť vo vesmíre obrovskú zoo,“ napísal v blogu pre Daily Telegraph.

Irán poslal svoj prvý satelit vyrobený vlastnými vedcami na orbitu vo februári 2009. O rok neskôr vystrelil raketu so zvieratami. V posledných dvoch rokoch zas poslal na orbitu dva pozorovacie satelity.