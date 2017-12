Japonci začnú vysielať v 4K

Živé vysielanie v extrémnom rozlíšení príde s dvojročným predstihom. Japonci chcú podporiť predaj nových televízorov.

28. jan 2013 o 9:28 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Už od júla budúceho roka si budú môcť spotrebitelia v Japonsku pozrieť na obrazovkách svojich nových televízorov vysielanie v extrémne vysokom rozlíšení. Dvojročný predstih technológie odobrila aj vláda.

Nový vysielací štandard má rozlíšenie 3840x2160 s celkovým počtom 8,3 milióna zobrazovacích bodov. To umožňuje tvorbu obrazu so štvornásobkom detailov v porovnaní so súčasným štandardom Full HD, v ktorom sa na trh distribuujú filmy napríklad na blu-ray nosičoch.

Tento krok má zaistiť súlad medzi vývojom televízorov a živým vysielaním v terestriálnom éteri a cez družice. Už teraz si v obchodoch môžu spotrebitelia zakúpiť televízory so zobrazovacími panelmi štandardu 4K. V ponuke ich majú domáce firmy Sony, Panasonic a Sharp, ponúka ich však aj juhokórejská firma LG Electronics.

Spustenie nového televízneho štandardu vo vysielaní je načasované na finále svetového futbalového pohára, ktorý sa bude konať v Brazílii.

Na rok 2016 naplánovala vláda spustenie ďalšieho štandardu vysielania vo vysokom rozlíšení s označením 8K. To má pri rozlíšení 7680x4320 viac ako 33 miliónov zobrazovacích bodov.

Kým Japonci naskakujú na rozbehnutý vlak technológií, Európa a zvyšok sveta si ešte nejaký čas budú musieť na novinky počkať.

Informovala o tom agentúra Reuters.