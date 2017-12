Na asteroidoch chce zbohatnúť ďalšia firma

Ďalšia spoločnosť mieri k asteroidom. Chce tam ťažiť cenné suroviny.

27. jan 2013 o 17:32 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Robotická sonda začne opatrne upravovať svoju dráhu. V správnej vzdialenosti naštartuje brzdiace motory a prispôsobí sa letiacemu telesu, ktoré je jej cieľom.

Tento asteroid však nebude novým terčom zvedavosti vedcov. A kozmický prístroj ani nemá prinášať nové dáta či odpovede na staré hypotézy. Táto misia bude čisto komerčná a financovať ju budú súkromníci. Chcú na asteroide ťažiť vzácne nerasty.

Ešte donedávna boli podobné plány len víziami niektorých vedcov či kulisou literárnych a filmových príbehov. Minulý rok sa však objavila prvá súkromná firma, ktorá takýto plán myslí vážne. Teraz sa k pridala ďalšia, ktorá chce dokázať čosi podobné. Vo vesmíre tak štartujú nové preteky.

Veľa surovín

Fakty Ťažba asteroidov Planetary Resources buduje teleskop, ktorý nájde vhodné asteroidy. Deep Space Industries chce poslať rovno sondy.

Pred rokmi by to boli viac sny než vykonateľná skutočnosť. Nové technológie a prienik súkromných firiem do kozmu však naznačujú, že ťažba na asteroidoch či iných telesách našej slnečnej sústavy vôbec nemusí byť zlý nápad. A nemusí byť ani veľmi vzdialená.

Spoločnosť Deep Space Industries totiž tvrdí, že jej prvé sondy začnú hľadať vhodné kozmické ciele už o dva roky.

„Využitím lacných technológií, odkazu vesmírneho programu a inovácií dnešných mladých technologických géniov dokážeme aj veci, ktoré by boli ešte pred pár rokmi nemožné,“ hovorí podľa magazínu National Geographic Rick Tumilson, jeden zo šéfov ambicióznej spoločnosti. Tá už zháňa dvadsať miliónov dolárov, aby mohla odštartovať program. „Sedíme na takom nekonečnom mori surovín, že sa to až nedá opísať.“

Deep Space Industries sú už druhou firmou, ktorá berie vesmírnu ťažbu nerastov vážne. Minulý rok podobný zámer ohlásila spoločnosť Planetary Resources, ktorá v súčasnosti vyvíja kozmický ďalekohľad na vyhľadávanie vhodných cieľov.

Kozmická horúčka

Astronómovia tvrdia, že len v okolí našej planéty krúži zhruba deväťtisíc asteroidov. Väčšina z nich je malá, niektoré však majú aj viac ako kilometer.

Skúmanie ich zloženia naznačuje, že môžu obsahovať cenné suroviny, ktoré sú nevyhnutné napríklad pre elektrotechniku. Odborníci preto podľa Los Angeles Times odhadujú, že ťažba asteroidov bude celým priemyselným odvetvím a čoskoro môže dokonca odštartovať novú zlatú horúčku.

„Jedna spoločnosť totiž môže byť iba náhoda,“ dodáva Tumilson podľa Popular Mechanics. „No dve spoločnosti už ukazujú, že sa zrejme rodí nové odvetvie.“