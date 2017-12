Vyberte si doplnky pre nový Windows 8

Myši, klávesnice alebo touchpady. S príchodom Windows 8 sa výrobcovia snažia zaujať s novými doplnkami pre jeho jednoduchšie ovládanie.

25. jan 2013 o 19:00 Matúš Paculík

Spolu s novým menu, ovládacími gestami a klávesovými skratkami prichádzajú na trh aj nové zariadenia pre ovládanie systému Windows 8. Všetky dostupné myši a klávesnice s novým systémom samozrejme fungujú, no ovládanie nového užívateľského rozhrania Windows nie je s nimi tak jednoduché.

Zatiaľ je na trhu dostupných len malé množstvo špeciálneho príslušenstva, najširšiu ponuku tu má Microsoft a Logitech. Z ich zoznamu sme vybrali päť zariadení, ktoré by vás mohli zaujať.

Microsoft Wedge Touch Mouse

K notebooku alebo počítaču vhodná nie je, no ako doplnok pre tablet môže zaujať. Táto bezdrôtová myš je netypická pre svoje malé rozmery a netradičný dizajn – na prvý pohľad sadne do ruky len malému dieťaťu, no po pár minútach používania sa s ňou dá fungovať. Je potrebné si zvyknúť na odlišné uchopenie, kedy sa používajú len konce prstov.

Presnosť ovládania je priemerná, horšie to je s ergonómiou. Myš určite neodporúčame ako hlavný pracovný nástroj. Hodí sa skôr ako doplnok na cesty, počas ktorých sa nepredpokladá vysoké pracovné nasadenie. Myš má dva tlačidlá a dotykovú plochu, ktorá umožňuje ovládanie posunu v štyroch smeroch. Výrobca ju vybavil technológiou snímania BlueTrack, ktoré funguje na rôznorodých povrchoch.

Pre komunikáciu so zariadením sa využíva bezdrôtová technológia Bluetooth. Napájanie je riešené s jednou tužkovou batériou. Myš sa sama podľa potreby automaticky vypne a zapne, nie je potrebný žiadny zásah používateľa. Aj keď ju vyrobil Microsoft, je kompatibilná s tabletmi so systémom Android.

Cena: 48 eur

+ Vhodný doplnok na cesty, malá hmotnosť

- Cena, na prácu nevhodné

Logitech T400

Logitech si k uvedeniu Windows 8 pripravil dve špeciálne myši, zamerané na rozšírené ovládanie dotykom. Kým model T620 zaujme veľkou dotykovou plochou bez klasických tlačidiel, tak lacnejšia verzia T400 dotykovou časťou nahradila len prostredné tlačidlo.

Dotyková časť má niekoľko funkcií. Základom je klasický posun prstom zhora nadol a opačne, stlačenie v spodnej časti vyvolá nastaviteľnú funkciu tretieho tlačidla. Stlačenie v hornej časti dotykovej plochy aktivuje nové štart menu, dvojité poklepanie na koncoch plochy zas zmenší alebo zväčší text vo webových prehliadačoch, či textových editoroch.

Pohyb prstom do strán je možné nastaviť pre horizontálny posun, alebo ako funkciu dopredu/dozadu pre webové prehliadače. Myš využíva na komunikáciu bezdrôtové pripojenie, na batériu vydrží pracovať dlhé mesiace. Výrobca uvádza výdrž rok a pol, nám aj po mesiaci aktívneho používania softvér stále hlásil plnú batériu.

Cena: 40 eur

+ Dizajn, možnosti dotykovej plochy, výdrž na batériu

- Tuhé tlačidlá

Microsoft Wedge Mobile Keyboard

Je malá, spratná a má aj šikovný stojan, vhodný pre akýkoľvek tablet. Prenosná klávesnica od Microsoftu sa vyznačuje vysokou kvalitou a aj keď má veľmi kompaktné rozmery (26 × 10 centimetrov), píše sa na nej prekvapivo príjemne. Jednotlivé klávesy totiž nie sú výrazne menšie v porovnaní s klasickou klávesnicou.

Ich odozva na stlačenie je dobrá, bez problémov sa na nej dá napísať aj obsiahlejší text. Klávesnica obsahuje štyri špeciálne klávesy pre ovládanie multimédií a štvoricu pre funkcie systému Windows 8. Môžete tak rýchlejšie vyhľadávať, prepínať medzi oknami, zdieľať informácie, či sa dostať k nastaveniam.

Zaujímavým doplnkom je vrchný kryt klávesnice, ktorý je možné zložiť a použiť ako stojan pre tablet. Je z pevného materiálu a zvládne rovnako dobre malé tablety, ako aj väčšie riešenia s výkonným hardvérom. Klávesnica je síce primárne určená pre tablety so systémom Windows 7 a 8, no funguje aj s iPadom a väčšinou Androidových tabletov. Na Slovensku ju kúpite za 55 eur.

Cena: 55 eur

+ Integrovaný stojan, kompaktné rozmery

- Chýbala nám len dotyková plocha

Logitech K810

Jednou klávesnicou ovládnete svoj počítač, tablet, či smartfón. Logitech K810 je bezdrôtová klávesnica, spolupracujúca s akýmkoľvek zariadením vybaveným technológiou Bluetooth a operačným systémom od Apple, Google, alebo Microsoftu.

Klávesnica môže byť spárovaná s viacerými zariadeniami, prepínanie medzi nimi je riešené pomocou jedného tlačidla. V okamihu sa môže prepnúť z počítača na tablet, či dokonca smartfón. Klávesy sú pre lepšiu čitateľnosť v tme počas písania podsvietené. Prítomný je aj senzor, ktorý podľa okolitého svetla upravuje intenzitu podsvietenia.

Klávesnica znižuje spotrebu energie automatickým vypínaním a zapínaním podsvietenia v závislosti od prítomnosti rúk v blízkosti klávesnice. Nabíjanie trvá tri hodiny s pomocou dodávaného USB káblu. Klávesnica sa vybije za približne 20 hodín aktívneho písania s maximálnou intenzitou podsvietenia.

Cena: 99 eur

+ Ovládanie troch zariadení, podsvietenie

- Vysoká cena

Logitech T650

Ovládnuť všetky nové dotykové gestá pre Windows 8 je bez dotykového displeja nemožné a klasický touchpad na notebooku ponúka len čiastočné riešenie. Alternatívu v podobe samostatného touchpadu ponúka Logitech. V jeho prevedení má veľkú plochu, príjemný povrch s presným snímaním pohybov a integrovanú nabíjateľnú batériu.

S počítačom alebo notebookom komunikuje bezdrôtovo s pomocou vlastného univerzálneho prijímača, ktorý z jedného USB portu dokáže obslúžiť až šesť zariadení súčasne. Aj keď touchpad podporuje starší systém Windows 7, sú tu jeho možnosti obmedzené len na pár dotykových gest. Svoje možnosti naplno ukáže až s Windows 8, kde ich má v ponuke rovných 14.

Väčšina z nich je určená pre špecifické funkcie nového systému od zobrazenia novej štartovacej obrazovky, cez prístup k bočnému menu až po prichytenie aktívneho okna k jednému z bočných okrajov. Ako doplnok ku klasickej klávesnici funguje vynikajúco a dokáže nahradiť aj klasickú myš. Problematická je len vysoká cena a potreba častého nabíjania.

Cena: 80 eur

+ Nabíjanie cez USB, množstvo podporovaných gest

- Vysoká cena, potreba častého nabíjania