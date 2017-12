V Atari dohrali poslednú hru

Stáli pri vzniku herného priemyslu, no posledné roky nedokázali osloviť moderného hráča. Dnes sa musia chrániť pred veriteľmi.

25. jan 2013 o 15:23 Matúš Paculík

Keď firma Atari nedávno vyhlásila bankrot, mnoho Američanov vrátane Rona Adnera, profesora obchodu na Tuck School Dartmouth of Business, si povedalo: "Je úžasné, že prežili tak dlho. Kedy ste naposledy počuli o Atari? Pokiaľ viem, boli v podstate potopení už pred desiatimi – pätnástimi rokmi“.

Existuje len niekoľko veľkých značiek, ktoré dokážu byť na trhu úspešné po desiatky rokov. Dnešné Atari už nemá veľa spoločného s pôvodnou firmou, ktorá stála za vznikom obľúbených herných automatov a úspešného domáceho systému Atari 2600.

Na začiatku bol Pong

Pôvodná firma bola založená v roku 1972 Nolanom Bushnellom a vyrábala herné automaty. Z tejto doby je najznámejšia hra Pong, ktorá sa v mnohých obmenách hráva aj na dnešných smartfónoch.

Bushnell sa však k hernému biznisu nedostal náhodou. Jeho záujem má na svedomí obrovský sálový počítač, s ktorým pracoval počas štúdií na univerzite v Utahu. V jednom z rozhovorov priznal, že už vtedy cítil obrovské možnosti kombinácie domáceho počítača a zábavy.

Prvú komerčnú videohru s názvom Computer Space vytvoril ešte pred vznikom Atari. Pre zložité používanie a veľké rozmery sa jej nakoniec predalo len približne 1500 kusov. Neúspech ho našťastie neodradil a po odchode z pôvodnej firmy založil Atari.

Skromné začiatky

Prvé mesiace sa firma Atari venovala vývoju a opravám pinbalových stolov. Prvým herným prístrojom bol dnes už legendárny Pong, ktorý sa dá najjednoduchšie prirovnať k elektronickému tenisu.

Pong nemal nič spoločné s dnešnými videohrami. Pre dosiahnutie čo najnižšej ceny sa v jeho vnútri nenachádzal žiadny mikroprocesor či pamäť. Grafika bola maximálne jednoduchá, zobrazovaná na čiernobielej obrazovke.

Pre domácu verziu hry si Nolan prizval na pomoc veľký obchodný reťazec, ktorý sa postaral o reklamu. Koncom roku 1975 sa domáci Pong stal obrovským hitom a vypredala sa celá prvá séria hry v počte 150-tisíc kusov. Počas nasledujúcich dvoch rokov Atari vydalo niekoľko ďalších verzií hry Pong.

Vďaka tomuto úspechu sa firma rýchlo rozrástla a chvíľu pre ňu pracoval aj Steve Jobs so Stevom Wozniakom. Práca v Atari bola síce tvrdá, no majitelia sa snažili navodiť uvoľnenú atmosféru na dosiahnutie ešte lepších výsledkov.

Prvá herná konzola

Atari sa k projektu skutočnej domácej hernej konzoly dostalo až v roku 1976. Na rozdiel od jednoduchého Pongu bolo Atari 2600 vybavené mikroprocesorom, zvukovým čipom a grafikou s podporou zobrazenia 256 farieb.

Peniaze na rozbehnutie nového projektu získal Bushnell predajom firmy spoločnosti Warner. Z Atari 2600 sa stal obrovský predajný hit, ktorý prekonal každú konkurenciu vďaka množstvu exkluzívnych hier.

Vedenie Warneru však nemalo pochopenie pre Bushnellovu prácu a v roku 1978 po vážnych nezhodách firmu jej zakladateľ opúšťa. Slušné odstupné investuje do vytvorenia reťazca rýchleho občerstvenia s hernými automatmi.

Úpadok videohier

Rok 1982 sa stáva pre trh videohier prelomovým – už dávno nie sú módnou vlnou a klesajúci záujem o nové zariadenia a hry je zvýraznený slabnúcimi návštevami klasických videoherní.

Vedenie Atari na tento problém nedokázalo pružne zareagovať a plné sklady nepredajných zariadení nemohli vyústiť do ničoho dobrého. Navyše cena samotnej hernej konzoly bola z veľkej časti dotovaná predávanými hrami a tak nutné zníženie cien znamenalo ešte väčšiu stratu.

Naštartovaniu predajov nepomohla ani veľká reklamná kampaň a spolupráca so sieťou rýchleho občerstvenia McDonald´s stála spoločnosť niekoľko miliónov dolárov.

Nasledoval nepodarený štart novej konzoly Atari 5200, ktorému predchádzalo zrušenie niekoľkých ďalších projektov. Firma investovala niekoľko desiatok miliónov dolárov do licencie na hru podľa slávneho filmu E. T. Tá sa nakoniec do dejín zapísala ako jedna z najhorších hier na svete.

Vedeli byť úspešní

V osemdesiatych rokoch sa Atari ešte niekoľkokrát podarilo oživiť značku a v niekoľkých rokoch sa jej podarilo generovať miliónové zisky vďaka revolučným herným zariadeniam.

Patrí sa spomenúť uvedenie prvej farebnej vreckovej hernej konzoly Lynx. Tá však nebola jej dielom a v Atari ju získali odkúpením od firmy Epyx. Jej nástupca prišiel na trh až v roku 1991, pričom veľká časť produkcie bola určená pre amerických vojakov na zahraničných misiách.

Posledným revolučným produktom bol moderný herný systém Atari Jaguar, uvedený v roku 1993. Vynikal v počte zobrazených farieb, mal viacprocesorový systém, doplnkovú CD mechaniku a na vtedajšiu dobu vysoké rozlíšenie. Slabý marketing a malá ponuka exkluzívnych hier nedokázali konkurovať PlayStation od Sony.

Zisk prinášali staré značky

Dnešné Atari má s pôvodnou firmou spoločné už len meno. V jej vedení nezostal nik z prvých zamestnancov a bankrot odzrkadľuje problémy súčasnej firmy a nie samotnej značky Atari.

A bola to práve nostalgia po značke, čo roky držala firmu v biznise. Kým v mnohých podobných firmách sú stále ľudia spätí s históriou značky, Atari také nebolo.

V novodobej histórii sa firme začalo dariť až počas posledných rokov vďaka starým herným hitom. Firma sa neorientovala len na klasické počítače, ale svoj záber rozšírila aj na herné konzoly a mobilné zariadenia, akými sú smartfóny a tablety. Herný princíp zostal zachovaný, zmenila sa grafika. Atari tu ešte stále ponúka známe značky, ako je Breakout, Centipide či Pong.

S modernými hrami pre počítače a konzoly firma dosiahla niekoľko úspechov. Produkovala úspešnú sériu Test Drive Unlimited, hororový Alone in the Dark či českú vojnovú hru Arma. Obrovský úspech zo 70. a 80. rokov minulého storočia sa jej už zopakovať nepodarilo.

Koniec Atari má aj pozitíva

S možným koncom Atari sa ozývajú hlasy, podľa ktorých môže mať tento krok niekoľko pozitívnych dopadov. Udržiavať silou-mocou pri živote ikonické firmy nie je dobré z pohľadu využitia kvalifikovanej pracovnej sily.

Vzdelaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami sa nemusia báť nezamestnanosti. S veľkou pravdepodobnosťou po nich okamžite siahne jedna z mnohých rozrastajúcich sa firiem, pre ktoré je práve takýto druh zamestnanca potrebný pri ďalšom rozvoji.

Umierajúce firmy môžu šikovného zamestnanca brzdiť namiesto toho, aby rozvíjali jeho schopnosti. V prípade Atari to boli hry recyklované pre nové platformy. Legendárna Centipede sa objavila najskôr pre Android a následne na oboch konzolách Nintenda. Pred pár dňami vyšla pod krídlami Atari ďalšia legendárna hra Baldurs Gate v upravenej verzii.

Šéf Quantic Dream, vývojárskeho štúdia, ktoré má za sebou niekoľko prelomových hier, si myslí, že recyklovanie starých konceptov brzdí kreativitu a inovácie v hernom priemysle. Šikovní vývojári by sa mali venovať tvorbe nových konceptov, ktoré môžu herný priemysel posunúť vpred.