Vedecký stĺpček: Pochopenie imunity

Náš výskum súvisiaci s pšeničnými proteínmi zaujal slovenskú verejnosť. Určite aj preto, že tieto proteíny spôsobujú celiakiu a rôzne alergie.

25. jan 2013 o 15:08 Martin Hajduch, biológ

Vedecký článok uverejnený pravdepodobne v najprestížnejšom vedeckom časopise Nature v roku 2011 pripomenul, že náš imunitný systém má aj jednu zložitú úlohu.

Odlíšiť v črevnom systéme patogénne látky, čo spôsobujú rôzne ochorenia, od dobrých a prospešných látok, ktoré sa do nášho tela dostávajú spolu s potravou. U celiatikov imunitný systém túto úlohu nezvláda dobre a rozpozná lepok, súčasť našej potravy, ako nepriateľa, s ktorým začne následne bojovať.

Vedci z Chicagskej univerzity však zistili, že kyselina retinová, ktorá vzniká v črevnom systéme spracovávaním vitamínu A, zohráva dôležitú úlohu aj pri tolerancii imunitného systému voči rôznym látkam z našej potravy. Tento výsledok by tak mohol mať význam z hľadiska pochopenia funkcie celého nášho imunitného systému.

To, samozrejme, ešte neznamená, že vyšší príjem vitamínu A vylieči celiakiu. A stále je to iba výsledok základného výskumu, ktorý skúma najmä to, ako veci vlastne fungujú. Bude potrebných ešte veľa rokov aplikovaného výskumu a finančných prostriedkov, aby tento výsledok - spolu s ďalšími - pomohol vývoju nového lieku alebo terapie.

Možno sa spýtate, ako dlho to bude trvať. Neviem, ale isto viem, že bez podpory základného výskumu by neboli takéto výsledky a ani nádej na vyliečenie alebo zlepšenie života tých, ktorí to potrebujú.