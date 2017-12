Chuck Norris našiel protivníka. Najlepšie videá

Môže byť svet bez Chucka Norrisa? A čo sa stane, keď sa dôchodca utrhne z reťaze? Pozrite si náš výber najpopulárnejších virálnych videí.

27. jan 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Spomienkový optimizmus

Ich politika nám nemusí byť sympatická. Veľa ľudí bude tiež hundrať zakaždým - a možno aj neoprávnene - keď prídu s nejakou novinkou. No minimálne táto reklama je strašne zlatá.

video //www.youtube.com/embed/qkM6RJf15cg

Sila človeka

Je úplne jedno, koľko z nasledujúcich akcií je „fake". Ak by sa naozaj odohralo len desať percent, stále by to bolo úchvatné pozeranie.

video //www.youtube.com/embed/A6XUVjK9W4o

Kobe vs. Chuck

Chuck Norris bude mať raz nástupcu. Teda, ak sa Chuck Norris rozhodne, že bude mať nástupcu. Teda v prípade, ak by Chuck Norris mohol niekedy aj nebyť.

video //www.youtube.com/embed/shx0iu-TC6w

Stlač ho!

Pokračovanie zábavnej príhody s tlačidlom. Teraz kdesi na severe.

video //www.youtube.com/embed/ZIkPeZKP-d4

Chyť ma, ak to dokážeš

Na starých rodičov občas treba dohliadnuť.